نشان لياقت نخست وزير مجارستان براي رافائل مارتينتي

به گزارش خبرنگار" مهر" هنوز آمار بيشترين نمايندگان دردست روسيه و آمريكا با 94 نفرمي باشد. درحاليكه بعضي ازكشورها با يك نماينده و بدون مربي در اين مسابقات شركت كرده اند. ازجمله مكزيك - مالت - نيكاراگوئه - آرژانتين و نيوزلند.

نكته جالب توجه اين است كه كشورهاي فنلاند و پرو فقط دررشته بانوان دراين دوره از رقابتها شركت كرده اند وحتي بعضي از كشورها تعداد كشتي گيران زن آنان ازمردان آن كشور بيشتر است. كشورهايي چون يونان: با 2 كشتي گير مرد و 5 كشتي گير زن، اسپانيا: 3 كشتي گير مرد و 4 كشتي گيرزن؛ روماني: 5 كشتي گيرمرد و 7 كشتي گير زن.

* ستاد برگزاري مسابقات قهرماني اين امكان را فراهم كرده تا كليه علاقمندان عكسهاي مسابقات را روي cd و dvd تهيه كنند و همچنين مي توان اين عكسها را پس ازپايان مسابقات ازطريق اينترنت خريداري كرد.

* برابر اعلام ستاد برگزاري مسابقات درخلال برگزاري مسابقات قهرماني جهان 2005 بوداپست مجارستان، رافائل مارتينتي از دست نخست وزيرمجارستان نشان لياقت دريافت خواهد كرد.

اين مراسم درپارلمان مجارستان برگزارمي شود وكليه خبرنگاران، برگزاركنندگان مسابقات وهيات رئيسه فيلا دراين مراسم حضور دارند.