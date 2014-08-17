اتمام طرح میدان امام ارومیه با 25 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، رسول اصغرزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای ادامه عملیات میدان امام ارومیه با 25 هزار میلیارد ریال در قالب تفاهم نامه سرمایه گذاری خبر داد و افزود: ادامه عملیات اجرایی پروژه میدان امام به شهرداری ارومیه واگذار شده است.

وی با اشاره به نیمه تمام ماندن پروزه میدان امام ارومیه که از سال 73 آغاز شده، اظهار داشت: طی دوره سوم شورای اسلامی شهر، اراضی شهرداری در این محدوده در اختیار وزارت راه و شهر سازی قرار گرفت و در سال 89 نیز توافق شد اگر تا سال 92 راه شهرسازی موفق به اجرای عملیات طرح شود اراضی شهرداری با 750 میلیارد ریال به وزارت راه و شهرسازی داده شود.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه ادامه داد: این در حالی است که طی سال گذشته بعلت کمبود اعتبارات دولتی برای اجرای این پروژه آمادگی خود را برای خرید سهم دولت از سوی شهرداری ارومیه در قالب پروژه های شهرداری اعلام کردیم که این موضوع مورد موافقت قرار گرفته و پروژه به شهرداری ارومیه واگذار شد.

طرح ميدان امام خميني(ره) در محدوده ای به مساحت 47 هزار و 280 متر مربع واقع در حد فاصل خيابان بعثت و خيابان شهيد منتظری ارومیه با هدف بازسازی مناطق بمباران شده ارومیه در سال 73 تصویب شد بر اساس برنامه اجرايی پيش بيني شده قرار بود در 3 مرحله با اولويت احداث تا پايان سال 1392 به اتمام برسد، ولی با گذشت دو دهه هنوز به سرانجام نرسیده است.



تغییر متعدد مجریان طرح،مشکلات اعتباری، وعده های متعدد مسئولان ملی و استانی تنها گوشه ای از مشکلات پیش روی این طرح است که در بافت قدیمی ارومیه واقع شده است.



در اجرای طرح میدان امام (ره) ارومیه تاکنون به جز آزاد سازی محوطه های مقابل مسجد اعظم و مسجد جامع ارومیه اقدام عملی قابل توجهی انجام نشده است.

طرح ميدان امام خميني(ره) در قالب 10 مجتمع تجاري- فرهنگي اسپيرو، سروش، سراي مهدي زاده، سراي نخجواني، بلوك AR-6 ، سنگان، سپيد، اسپوتا، اميد و گندم طراحی شده است.



