بیش از 9 میلیون نفر به پزشکان شاغل در مراکز تامین اجتماعی استان مراجعه کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمدتقی خسروانی مقدم با بیان این مطلب، اظهار داشت: 4میلیون و 758هزارو 5 نفر به پزشکان عمومی، 3میلیون و 711هزارو 770نفر به پزشکان متخصص و 565هزارو 591 نفر به دندانپزشکان شاغل در مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی در سال 92 مراجعه کرده اند.

وی گفت: در سال گذشته 121 هزارو 707 نفر در مراکز ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی بستری شده اند و یک هزارو 712تخت نیز در این مدت در مراکز درمانی فعال بوده است.

مدیر کل درمان تأمین‌اجتماعی استان تهران، افزود: 95هزارو 379 جراحی در بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی استان تهران انجام شده است که از این تعداد 18 هزارو 700 جراحی بزرگ، 24 هزارو 414 جراحی متوسط و 52 هزارو 265 جراحی کوچک بوده است.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 28 هزارو 691 زایمان در مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی استان تهران انجام شده است که از این رقم، 13 هزارو 790 مورد زایمان طبیعی و 14 هزارو 901 مورد سزارین بوده و درصد سزارین به کل زایمان نیز 52 درصد بوده است.

خسروانی مقدم تصریح کرد: 9میلیون و 66 هزارو 920 نفر در سال گذشته به واحدهای پاراکلینیکی تابعه این اداره کل در سراسر تهران مراجعه کرده اند و تعداد نسخ دارویی نیز در این مدت 6میلیون و 274 هزارو 179 مورد بوده است.

وی گفت: در سال گذشته 208 هزارو 999 نفر برای فیزیوتراپی مراجعه کرده اند و 579هزارو 153 مورد رادیو گرافی،152 هزارو 859 مورد سونوگرافی، 20هزارو 631 سی تی اسکن، 9هزارو 131مورد ام آر آی و یک هزارو 358 مورد طب هسته ای برای مراجعان به مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی استان تهران انجام شده است.

مدیرکل درمان تأمین‌اجتماعی تهران گفت: ضریب اشغال تخت در سال گذشته در مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی استان تهران 8/74 درصد و متوسط اقامت بیمار نیز 6/3 روز بوده است.

وی افزود: در سال گذشته 35 هزارو 688 نفر به پاتولوژی و یک میلیون و 784 هزارو922 نفر نیز به آزمایشگاه‌های مراکز ملکی تأمین‌اجتماعی استان تهران مراجعه کرده‌اند.



