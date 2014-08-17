  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۰۹

شفیعی خبرداد:

دو طرح عمرانی هلال احمر کرمانشاه در هفته دولت افتتاح می‌شود

دو طرح عمرانی هلال احمر کرمانشاه در هفته دولت افتتاح می‌شود

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از افتتاح دو طرح عمرانی هلال احمر طی هفته دولت خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، عادل شفیعی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران،  از افتتاح دو طرح عمرانی هلال احمر استان کرمانشاه طی هفته دولت خبرداد.

وی افزود: اردوگاه فرهنگی، آموزشی و امدادی امید سازمان جوانان استان  و ساختمان اداری - امدادی شهرستان اسلام آباد غرب از مصوبات سفر رهبری دو طرح آماده افتتاح در هفته دولت است.

شفیعی، اعتبار صرف شده برای دو طرح مذکور را تاکنون پنج میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: چهار میلیارد تومان صرف اردوگاه فرهنگی، آموزشی و امدادی امید سازمان جوانان استان  شده و برای تجهیز  آن به 11 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز نیاز است.

وی اعتبار هزینه شده برای ساختمان اداری - امدادی شهرستان اسلام آباد غرب را نیز یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه تامین شده است.

شفیعی گفت: هر دو طرح مذکور هم اکنون آماده بهره برداری بوده و در هفته دولت افتتاح می شود.

وی در بخش دیگر از انعقاد تفاهم نامه ای  بین جمعیت هلال احمر و فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه خبرداد و گفت: براساس این تفاهم نامه 500 تن از کارکنان نیروی انتظامی دوره امدادی می‌بینند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: این دوره‌های امدادی در مرکز علمی‌کاربردی هلال احمر برگزار و جمعیت هلال احمر استان ضمن تامین مربیان و مدرسین دوره در پایان با برگزاری آزمون های کتبی و عملی نسبت به صدور گواهی نامه پایان دوره قبولی برای شرکت کنندگان اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه،  روش برخورد با مصدوم، اشنایی با فوریت های پزشکی، احیاء قلبی ریوی و کار عملی (CPR) ، آتل بندی و... را از جمله سرفصل‌های آموزشی در این دوره‌ها  عنوان کرد.

وی تصریح کرد: پس از اتمام این دوره،  در صورت تمایل متقاضیان دوره‌ها همچنان برای آموزشهای تخصصی تداوم خواهد داشت.

 

کد مطلب 2351686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها