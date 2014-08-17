به گزارش خبرنگار مهر، عادل شفیعی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، از افتتاح دو طرح عمرانی هلال احمر استان کرمانشاه طی هفته دولت خبرداد.

وی افزود: اردوگاه فرهنگی، آموزشی و امدادی امید سازمان جوانان استان و ساختمان اداری - امدادی شهرستان اسلام آباد غرب از مصوبات سفر رهبری دو طرح آماده افتتاح در هفته دولت است.

شفیعی، اعتبار صرف شده برای دو طرح مذکور را تاکنون پنج میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: چهار میلیارد تومان صرف اردوگاه فرهنگی، آموزشی و امدادی امید سازمان جوانان استان شده و برای تجهیز آن به 11 میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز نیاز است.

وی اعتبار هزینه شده برای ساختمان اداری - امدادی شهرستان اسلام آباد غرب را نیز یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه تامین شده است.

شفیعی گفت: هر دو طرح مذکور هم اکنون آماده بهره برداری بوده و در هفته دولت افتتاح می شود.

وی در بخش دیگر از انعقاد تفاهم نامه ای بین جمعیت هلال احمر و فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه خبرداد و گفت: براساس این تفاهم نامه 500 تن از کارکنان نیروی انتظامی دوره امدادی می‌بینند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: این دوره‌های امدادی در مرکز علمی‌کاربردی هلال احمر برگزار و جمعیت هلال احمر استان ضمن تامین مربیان و مدرسین دوره در پایان با برگزاری آزمون های کتبی و عملی نسبت به صدور گواهی نامه پایان دوره قبولی برای شرکت کنندگان اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه، روش برخورد با مصدوم، اشنایی با فوریت های پزشکی، احیاء قلبی ریوی و کار عملی (CPR) ، آتل بندی و... را از جمله سرفصل‌های آموزشی در این دوره‌ها عنوان کرد.

وی تصریح کرد: پس از اتمام این دوره، در صورت تمایل متقاضیان دوره‌ها همچنان برای آموزشهای تخصصی تداوم خواهد داشت.