به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نوربخش دبیر اولین فستیوال موسیقی تهران و مدیرعامل خانه موسیقی در ابتدای این نشست خبری گفت: امسال در حالی میزبان برگزاری اولین فستیوال موسیقی تهران هستیم که وجه نامگذاری آن به دلیل فستیوال های مختلف جهانی که نام برخی از شهرها برای آنها انتخاب شده، قرار گرفته است.

چرا فستیوال موسیقی تهران؟

نوربخش ادامه داد: در سال گذشته مقارن با برگزاری جشن خانه موسیقی این وعده را داده بودم که جشن خانه موسیقی در قالب فستیوال موسیقی تهران به کار خود ادامه خواهد داد. حضور هنرمندان پرمخاطب و ارزشمندی چون تهمورس پورناظری، علیرضا قربانی، همایون شجریان و سهراب پورناظری که قریب به یکسال است به شورای مشورتی و اجرایی خانه موسیقی پیوسته اند، تاثیر زیادی در برگزاری فستیوال موسیقی تهران داشت.

مدیرعامل خانه موسیقی درباره علل شکل گیری شورای مشورتی خانه موسیقی گفت: انگیزه تشکیل این شورا پیگیری بخشی از مسائل اجرایی در خانه موسیقی بود که تاکنون به آن پرداخته نشده است که مساله کپی رایت به عنوان یکی از دغدغه های اصلی ما به تبع شکل گیری این شورا مطرح شد و اتفاقا هم اقدامات خوبی پیرامون آن صورت گرفت به طوریکه تمامی مدل های رایج در قانون کپی رایت دنیا جمع آوری و ترجمه شده و موارد مطرح شده در آن با مقررات کشورمان تطبیق داده شده است که امیدواریم بعد از نهایی شدن بتوانیم وارد فاز اجرایی شده و در تعامل با نهادهای مختلف کارهایی را انجام دهیم.

وی ادامه داد: مقارن با برگزاری جشن خانه موسیقی کمپین حمایت از موسیقی راه اندازی شده و به صورت گسترده فعالیت هایی را انجام خواهد داد که می تواند در حوزه موسیقی کشور اتفاق خوبی قلمداد شود و این بسیار نکته بااهمیتی است که بفهمیم رعایت نکردن قواعد کپی رایت چه لطماتی را به موسیقی خواهد داشت.

دبیر اولین فستیوال موسیقی تهران با اشاره به فعالیت های دیگر شورای مشورتی خانه موسیقی طی یکسال گذشته بیان کرد: یکی از کارهای شورا برگزاری فستیوال موسیقی تهران بود که یکی از رویدادهای مهم و اصلی فعالیت های خانه موسیقی در ماه های اخیر است که از دوازدهم تا هجده شهریور ماه با برگزاری 6 کنسرت متنوع و برگزاری مراسم جشن خانه موسیقی در عمارت مسعودیه میزبان علاقه مندان موسیقی خواهد بود.

عمارت مسعودیه میزبان بزرگان موسیقی ایرانی

نوربخش در معرفی برنامه های مختلف فستیوال موسیقی تهران گفت: چهارشنبه 12 شهریور ماه گروه هم‌آوایان به سرپرستی استاد حسین علیزاده و خوانندگی محمد معتمدی، پنجشنبه 13 شهریور ماه گروه موسیقی کامکارها، چهارشنبه 14 شهریور گروه پالت، شنبه 15 شهریور گروه شمس به سرپرستی استاد کیخسرو پورناظری، یکشنبه 16 شهریور برادران پورناظری به خوانندگی همایون شجریان و دوشنبه 17 شهریور گروه اشتیاق به خوانندگی علیرضا قربانی برنامه های خود را در فضای باز عمارت مسعودیه از بناهای متعدد عهد قاجار اجرا خواهد کرد.

مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به نحوه گزینش گروه هایی که قرار است در فستیوال موسیقی تهران به اجرای برنامه بپردازند، گفت: در اولین دوره فستیوال موسیقی تهران تلاش کردیم تا گروه هایی را دعوت کنیم که به لحاظ مخاطب از موفقیت های خوبی برخوردار بودند البته ما از خیلی از دوستان برای شرکت در جشنواره دعوت کردیم، اما خودشان یا تمایلی برای شرکت نداشتند و یا از آمادگی لازم برای حضور در این ویژه برنامه ها برخوردار نبودند. این در حالی است که ما از هنرمندان موسیقی پاپ هم برای شرکت در جشنواره دعوت کردیم اما آنها نیز یا فرصت این کار را نداشتند یا تمایلی به حضور پیدا نکردند.

این خواننده موسیقی ایرانی با بیان اینکه رویکردهای خانه موسیقی طی سال های گذشته دارای تغییرات محسوسی است، تصریح کرد: تغییر رویکردی که در خانه موسیقی داشتیم شکل برجسته ای دارد کمااینکه ما چندی پیش تمایل خود را برای حضور اهالی موسیقی پاپ نشان دادیم که تشکیل کانون خوانندگان پاپ از جمله آن بود، گرچه ما هیچگاه موضعی در برابر موسیقی پاپ نداشتیم فقط در گذشته از طریق برخی از افراد سوءتفاهم هایی بوجود داشت که فکر می کنیم آن سوءتفاهم ها نیز برطرف شده و دیگر هیچ گونه حساسیتی پیرامون این ماجرا نداریم.

قرائت بیانیه خانه موسیقی در جشن پایانی

مدیرعامل خانه موسیقی گفت: به طور حتم در مراسم پایان جشن خانه موسیقی بیانیه ای را صادر خواهیم کرد و در آن مطابق گذشته مواضع خانه موسیقی در برابر تنگناها و مشکلات موجود در موسیقی را تشریح خواهیم کرد. کمااینکه اعتقاد داریم طی ماه های گذشته نیز در برابر مشکلات پیش‌آمده حوزه موسیقی مواضع صریح خود را اعلام کردیم.

دبیر جشن خانه موسیقی با اشاره به قیمت های بلیت این کنسرت های فستیوال موسیقی تهران گفت: یکی از دغدغه های مهم مان این بود که بخاطر هزینه های زیادی که صرف خرید بلیت توسط شهروندان می‌شود، بتوانیم به سهم خود شرایط ارزان تری را برای مخاطبان فراهم کنیم. به همین خاطر در برنامه‌های اجرا شده ما قیمت بلیت بر خلاف کنسرت های دیگر از 30 تا 80 هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که تمامی عواید فروش بلیت کنسرت ها به صندوق خانه موسیقی واریز خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات برگزاری مراسم پایانی جشن خانه موسیقی هم گفت: اجرای چند برنامه موسیقی در گونه های مختلف، تقدیر از پیشکسوتان و هنرمندان موسیقی در دو بخش آقایان و خانم ها و تقدیر از کتاب برگزیده موسیقی طی دو سال گذشته از جمله برنامه های مختلف ما در جشن خانه موسیقی خواهد بود. این توضیح را هم بدهم که علاقه مندان برای تهیه بلیت کنسرت ها می توانند از 29 مرداد ماه به سایت خانه موسیقی بخش فستیوال موسیقی تهران مراجعه کنند.

علیرضا قربانی از دلایل حضور در شورای مشورتی گفت

علیرضا قربانی، خواننده موسیقی ایرانی و عضو دیگر شورای مشورتی خانه موسیقی هم بیان کرد: حضور بنده و سایر دوستانم در شورای مشورتی خانه موسیقی از همان ابتدا ایجاد صمیمیت و همدلی با اعضای خانه موسیقی و حتی هنرمندان غیرعضو این نهاد موسیقایی بود. ما دلمان می خواست که در قالب یک شورای مشورتی در کنار سایر هنرمندان برگزیده موسیقی کشور تعامل بیشتری با خانه موسیقی داشته باشیم تا شاید کسانی که تمایلی به حضور در خانه موسیقی ندارند بتوانند از این طریق وارد کار شوند و به ما کمک کنند.

خواننده آلبوم حریق خزان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به حذف بخش بین الملل فستیوال موسیقی تهران گفت: ما تا یکماه پیش هم بخش بین الملل جشنواره را حذف نکردیم اما به دلیل کمبود وقت و منابع مالی مجبور شدیم که در زمان دیگری از حضور گروه های بین المللی برای شرکت در جشنواره استفاده کنیم که امیدوارم در جشنواره بعدی شاهد حضور گروه های بین المللی باشیم.

قربانی تصریح کرد: اعتقاد دارم خیلی از هنرمندان و مردم در جریان فعالیت های خانه موسیقی نیستند و این نقد را هم وارد می کنم که اطلاع رسانی کمی پیرامون فعالیت های این نهاد صنفی انجام گرفته است اما امیدوارم از این پس شاهد حضور موثرتری از خانه موسیقی در جریان فعالیت های موسیقایی کشور باشیم.

این خواننده توضیح داد: لازم است که خانه موسیقی جایگاه بهتری را پیدا کند و این جایگاه ارتقاء یافته را در جایگاه های دولتی نیز جای دهند که به نظر من برگزاری فستیوال موسیقی تهران که پیشنهادی از سوی شورای مشورتی بود می تواند کمک قابل توجهی در بهبود فرآیند این فضایی باشد که به آن اشاره کردیم.

همچنان سرحرفی که زدم هستم

همایون شجریان دیگر عضو شورای مشورتی خانه موسیقی هم در این نشست با اشاره به برگزاری فستیوال موسیقی تهران گفت: تشکیل شورای مشورتی خانه موسیقی بدون تردید یکی از انگیزه های خوب اعضای خانه موسیقی برای حضور قدرتمندتر در فعالیت های صنفی اهالی موسیقی خواهد بود و من امیدوارم بتوانم به سهم خود در جهت رسیدن به این اهداف کوشا باشم.

این خواننده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تصمیمی برای اجرای خیابانی در قالب فستیوال موسیقی تهران را دارد یا خیر؟، توضیح داد: اجرای خیابانی یکی از آرزوهای من است که بتواند در یک فضایی که تماشاگر بلیتی را خریداری نکند، کنسرتی را اجرا کند، اما همه می دانیم که این کنسرت نیازمند اختصاص دادن یک فضای بزرگ و مجوزهای خاص خود است که اگر این موارد امکان پذیر شود، من همچنان سر حرفم هستم و برای برگزاری کنسرت اعلام آمادگی می کنم.

تا سال گذشته پایم به خانه موسیقی باز نشده بود

سهراب پورناظری عضو شورای مشورتی خانه موسیقی هم در این نشست خبری گفت: بسیار خوشحالیم که بالاخره بعد از یکسال توانستیم خبر رسمی تشکیل شورای مشورتی خانه موسیقی را به اطلاع دوستداران موسیقی برسانیم و بگوییم که نسل فعالی وارد عرصه اجرایی شده و تمایل دارد در کنار امکانات خانه موسیقی و حمایت هواداران موسیقی ایرانی به سهم خود حضور موثری داشته باشد و به کمک خانه موسیقی بیاید.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود مدعی شد: من حتی تا سال گذشته نیز پایم را به خانه موسیقی نگذاشته بودم، اما وقتی دوستان به من توصیه کردند که در جمع اعضای محترم خانه موسیقی حضور داشته باشم و به سهم خود پیرامون انتقادهای وارد شده به حوزه موسیقی کارهایی را انجام دهم و بتوانم موانعی را از سر راه بردارم، وارد شورای مشورتی خانه موسیقی شدم و فکر می کنم با توجه به حضور نخبگان در این شورای مشورتی این توانمندی وجود دارد که فعالیت های موثری در خانه موسیقی انجام پذیرد و من فکر می کنم امروز می تواند یک نقطه عطف در فعالیت های خانه موسیقی باشد.

تهمورس پورناظری هم آهنگساز و نوازنده نیز با ابراز خرسندی از تشکیل شورای مشورتی خانه موسیقی گفت: به خانه موسیقی تبریک می گویم که بعد از مدت ها هنرمندانی که در موسیقی مخاطبانی دارند را در این شورا قرار داد و امیدوارم که به سهم خود بتوانیم کمک قابل توجهی به ارتقاء فعالیت های نهاد صنفی خانه موسیقی و برگزاری هر چه بهتر فستیوال موسیقی تهران داشته باشیم.