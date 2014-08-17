بسته شدن دو پل در بغداد از بیم حملات تروریستی/دفع حمله داعش به حدیثه الانبار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، منابع امنیتی عراقی از بسته شدن پلهای السنک و الجمهوریه به دنبال دریافت اطلاعاتی درباره تلاش گروههای مسلح برای حمله به منطقه سبز بغداد با خودروهای بمبگذاری شده خبر دادند.

به گفته منابع عراقی، فرماندهی عملیات بغداد افزود: بسته شدن پلهای مذکور به منظور ممانعت از اقدامات پیشگیرانه است.

از سوی دیگر پل الفاضلیه حد فاصل روستاهای بغداد به منطقه جرف الصخر در شمال غرب بابل از سوی تروریست های وابسته به داعش منفجر شد.منابع عراقی از حضور تروریست های وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در مناطق المسعود، ام الحیایه و البحیرات خبر دادند.

از سوی دیگر قاسم عطا سخنگوی نیروهای مسلح عراق اعلام کرد: نیروهای امنیتی در حدیثه در غرب الانبار، تلاش تروریستها برای نزدیک شدن به حدیثه را ناکام گذاشتند و شش خودرو متعلق به آنها را منهدم کردند.

به گفته وی نیروهای امنیتی عراق همچنین یک انبار مهمات در منطقه طیبان در شهر هیت در غرب الانبار را منهدم کردند.

در همین حال جمال المحمداوی نماینده وابسته به فراکسیون فضیلت گفت: 300 خانواده ترکمن در ناحیه آمرلی در استان صلاح الدین به علت نبود آب و غذا در معرض مرگ قرار دارند و این به علت محاصره داعش از دو ماه قبل است.

وی افزود: با تلاشها انجام شده، کمکهایی برای ساکنان آمرلی ارسال شده است، اما کافی نیست و فقط برای سه روز کافی است.