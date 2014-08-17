تصادف در شهرستان صحنه 9 کشته و زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه، تصادف در شهرستان صحنه 9 کشته و زخمی به جای گذاشت.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه با تایید این خبر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه نیروهای این مرکز از وضوع دو تصادف دلخراش در صبح امروز در شهرستان صحنه خبردار شدند.

حمید اکبری گفت: در اولین تصادف که در جاده روستای "الهیه" شهرستان صحنه رخ داد، یک نفر کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

وی تاکید کرد: این تصادف بین دو خودروی پیکان و پژو 405 روی داده است که فوتی این تصادف، راننده ماشین پژو می باشد.

رییس شبکه بهداشت و درمان صحنه با اشاره به اینکه مجروحان این تصادف به نزدیکترین محل درمانی منتقل شده اند، اظهار داشت: متاسفانه در تصادف دوم یکی از پرسنل شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه جان خود را از دست داده است.

اکبری بیان داشت: در این تصادف که در نزدیکی روستای " سنقرآباد" بیستون روی داد، یکی از ماماهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان صحنه در همان لحظه تصادف جان خود را از دست می دهد.

وی با اشاره به اینکه دیگر مصدومان این حادثه به مراکز درمانی در کرمانشاه منتقل شده اند، گفت: براساس آخرین اخبار رسیده، حال عمومی 4 نفر از مجروحان این دو تصادف به شدت وخیم اعلام شده است.