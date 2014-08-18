مسلمانان آمریکایی خواستار بازبینی محتوای ضداسلامی در آموزش پلیس شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه ای که توسط 75 گروه از جمله شورای روابط اسلامی آمریکایی امضا شده آمده است: استفاده از محتوای آموزشی ضد اسلامی نه تنها بسیار اهانت آمیز است بلکه موجب سیاستهای تبعیض آمیزی می شود که گروه ها و افرادی را صرفا براساس دین و اعتقادات دینی هدف می گیرد.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: این مشکل طی سالهای متمادی وجود داشته است، انتشار مقاله ای در اوایل ژوئیه امسال نیاز انجام یک اقدام انضمامی در این رابطه را مورد تأکید قرار داد تا تعصبات در میان مقامات اجرای قانون و سازمانهای اطلاعاتی رفع شود.

نمایندگان شورای امنیت ملی ایالات متحده اظهار داشتند که این نامه را بررسی می کنند و پاسخ خود را در رابطه با آن اعلام خواهند کرد.

کیتلین هایدن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت: استفاده از کیشه های نژادی و قومی یا زبانی مشابه با آن هم غیر قابل پذیرش و هم ناسازگار با ارزشهایی است که آنها را ترویج می کنیم.

این گروه علاوه بر بازبینی خواستار اجرای یک برنامه آموزشی اجباری برای تمام مقامات اجرای قانون محلی، ایالتی و در سطح فدرال شده اند.

این نخستین بار نیست که مشخص می شود اف بی آی از محتوای ضد اسلامی در تعالیم مأموران مبارزه با تروریسم استفاده می کند.

روابط مسلمانان و مقامات اف بی آی در سالهای اخیر برسر سابقه این سازمان در رابطه با هدف قرار دادن اعضای جامعه اسلامی تیره و تار شده است.

در سال 2009 نیز گروه های مسلمان تهدید کردند که تمام روابط خود را با اف بی آی بر سر اعزام جاسوس به مساجد لغو می کند.

