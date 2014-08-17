به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی در دیدار مردمی با مردم شهر محی آباد کرمان که با حضور توحیدی فرماندار و جمعی از مسئولان اجرایی استان به منظور بررسی مشکلات مردم این منطقه در مسجد صاحب الزمان (عج) شهر محی آباد برگزار شد، ضمن گرامیداشت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی، گفت: آزادگان سرافراز در دوران اسارت سخت ترین شکنجه ها تحقیر ها را از سوی دشمن بعثی متحمل شدند.

وی با بیان اینکه این صبر و پایداری آزادگان در دوران اسارت ریشه در مکتب حضرت زینب (س) دارد، افزود: آنها با اقتدا به مکتب اهل بیت (ع) بویژه حضرت زینب (س) سختی ها را متحمل شدند تا عزت نظام مقدس اسلامی افزایش پیدا کند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه قدر این انقلاب را باید دانست، تصریح کرد: ذره ذره این نظام اسلامی با جانفشانی و ایثارگری بدست آمده که باید قدرشناس باشیم.

وی تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا در قلوب مردم در سایر جهان محبوبیت پیدا کرده و هر کجا آزاده ای وجود دارد به ایران اسلامی افتخار می کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش پیرامون مسائل اقتصادی کشور با بیان اینکه مردم باید بدانند که کشور به شدت درگیر جنگ اقتصادی است، گفت: این جنگ نیز همانند جنگ تحمیلی از توفیقات الهی است و سرانجامش عزتمندی نظام اسلامی را به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه هر جا دشمن ما را در فشار قرار داد با اتکا به توانمندی خودمان به پیروزی رسیدیم، افزود: به صورت طبیعی هر جنگی تلفات و هزینه هایی دارد و دشمن به دنبال پیدا کردن نقطه ضعف و صدمه زدن از همان نقطه است.

پورابراهیمی ادامه داد: تلفات جنگ اقتصادی نیز تحمل سختی ها است و دشمن از سال 91 دولت را به شدت با مشکلات اقتصادی بوسیله تحریم ها مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه این دوران کوتاه مدت است و آینده اقتصادی ما روشن است، خاطر نشان کرد: دولت از درون در حال بازسازی است و بر همه روشن است که با اتکا به توانمندی خودمان از درون به موفقیت می رسیم.

عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار کشور با اشاره به اینکه پشتوانه نظام اسلامی عنایت الهی است، گفت: گردنه های سخت دشمن با توکل بر خداوند و عزم بلند مردم و مسئولان پشت سر گذاشته می شود.

وی در خصوص مشکلات مردم شهر محی آباد با بیان اینکه برای برخی طرح های اولویت دار نیمه تمام در این منطقه مبلغ 600 میلیون تومان اعتبار از محل ماده 180 در نظر گرفته شده است، افزود: با تخصیص این اعتبار از سوی دولت این مبلغ برای شهرداری، ورزشگاه و ورودی های شهر محی آباد هزینه می شود.