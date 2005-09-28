اروپا واسطه فرستاد/ شمخاني در مجلس/ پژوي 605كروبي و...

خبرگزاري "مهر" بنا دارد هر از گاهي، اينگونه اخبار موسوم به "ويژه" را كه عمدتا خبرهايي "غير رسمي و تاييد نشده" هستند ، ضمن اعمال ملاحظات شرعي ، قانوني و حتي عرفي ،از پشت صحنه رويدادها و اخبار رسمي و ويتريني براي اطلاع مراجعان محترم خود منتشر سازد.

خبرگزاري "مهر" ضمن تاكيد بر مسووليت خود به عنوان رسانه اي حرفه اي و رسمي ؛ تاكيد دارد كه در انتشار اين "گفته مي شود..." ها ، هيچ انگيزه اي جز اطلاع رساني و وظيفه حرفه اي و رسانه اي در كار نيست. به هرحال اين مطالب در فضاي رسانه اي و افكار عمومي "گفته مي شود" و چه بهتر است مراجعي كه اخبار مربوط به آنها است مطلع بوده و جهت ايجاد فضاي شفاف خبري صحت و سقم آن را بيان نمايند.

" گفته مي شود ... " بنا ندارد كه صرفا سياسي باشد و قطعا به عرصه هاي بين الملل ، اجتماع ، ورزش ، اقتصاد و .. وارد خواهد شد . "گفته مي شود ..."علاوه بر آنكه سعي خواهد كرد از گفته ها و شنيده هاي فرهنگي و هنري براي مخاطبان خود بگويد ، اصرار دارد كه نگاه فرهنگي خود را در تمامي عرصه هاي ديگر خبري نيز به اثبات رساند.

گفته مي شود ...

- شيخ احمد الصباح نخست وزير كويت در ديدارجمعي از روزنامه نگاران ايراني گفته، من به حكمت و درايت مقام رهبري ايران در هدايت جمهوري اسلامي و عبور از بحران هايي همچون بحران هسته اي اطمينان دارم.

- يوشكا فيشر درتماسي با وزير خارجه هند، از اين كشور خواسته است تا ميانجي برقراري مذاكرات ايران و سه كشور اروپايي شود.

- دريابان شمخاني پيشنهاد استانداري استان خوزستان را نپذيرفته است. برخي مسوولان استان خوزستان، رايزني هايي را براي پذيرش نمايندگي شهر اهواز با وي آغاز كرده اند تا درصورت راي آوردن درانتخابات مياندوره اي، جانشين سيد احمد موسوي شود.

- وزيرصنايع از واگذاري كارخانه پلي اكريل اصفهان به "ثمن بخس" جلوگيري كرد. گفته مي شود قرار بود اين كارخانه 200 ميليارد توماني به مبلغ 40 ميليارد تومان و به صورت قسطي به يكي از مديران آن در آخرين روزهاي دولت خاتمي واگذار شود كه با اقدام سريع و به موقع طهماسبي جلوي اين رانت خواري در آخرين مراحل واگذاري گرفته و مدير متخلف بركنار شد.

- سفر پورمحمدي به قم به خاطر عدم شركت در اولين جلسه خانه احزاب و اعتراض به تقلب هاي انجام شده در آن بوده است.

- برخي چهره هاي به ظاهر سياسي، تحركاتي را جهت پرونده سازي و محكوميت قاليباف در دادگاه به جهت خريد بنزهاي الگانس نيروي انتظامي آغاز كرده بودند كه با شكست مواجه شدند. اين افراد درصدد صدور حكم انفصال از خدمت قاليباف نيز برآمده بودند تا وي نتواند براي شهرداري تهران انتخاب شود.

- از علي وطني (معاون ايرواني در ستاد اجرايي)، شرافت، نجفي علمي، مظاهري و شيباني به عنوان مهمترين گزينه هاي بانك مركزي نام برده مي شود.

- هنگامي كه در جلسه معارفه قاليباف، وزير كشور مي گويد 3500 ميليارد تومان سهميه شهرداري هاي كشور است كه از اين مقدار 1400 ميليارد تومان بودجه شهرداري تهران مي باشد و اين مبلغ بايد كم شود، قاليباف در سخنراني خود مي گويد سقف 1400 ميليارد توماني بودجه تهران حداقل بايد به 3500 ميليارد تومان برسد. به جاي توزيع فقربايد توزيع ثروت نمائيم .اين سخنان با كف زدن و تشويق حضار تاييد مي شود.

- حجاريان گفته است به زودي سيد محمد رضا خاتمي از دبير كلي جبهه مشاركت بركنار خواهد شد. وي از حجتي، بي طرف و صفدر حسيني به عنوان جانشين هاي احتمالي خاتمي نام برده است. در ضمن وي گفته، دولت احمدي نژاد آن قدر ضعيف است كه ارزش انتقاد كردن هم ندارد.

- دكتر زاهدي وزير علوم، هنوزعنوان رياست شوراي شهر كرمان را برعهده دارد.

- مددي براي سازمان گسترش به طهماسبي معرفي شده كه با مخالفت طهماسبي مواجه شده است. طهماسبي خواهان انتصاب امان پور است.

- مديران ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي از انتصاب هاي فرهاد رهبر استقبال كرده اند. از مجموع 6 مدير سابق، 4 مدير ابقا شده اند.

- مدتي است كه سايت رسمي و وبلاگ شخصي دكتر مصطفي معين، كانديداي جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي تعطيل ومسدود شده است،هرچند كه هنوز لوگوي اين سايت ها درپايگاههاي اينترنتي حزب مشاركت(مثل سايت امروز و رويداد)وجود دارد. بسياري از اصلاح طلبان، ضعف و عدم جذابيت "معين" را يكي از عوامل اصلي شكست اصلاحات در انتخابات نهم رياست جمهوري تلقي مي كنند.

- درآخرين روزهاي رياست جمهوري خاتمي، سه دستگاه پژو 605 در ايران خودرو توليد مي شود كه يك دستگاه آن به كروبي هديه مي شود.يك مقام مسوول به كروبي گفته اين خودروها متعلق به بيت المال است يا بايد پول آن را بدهي و يا آن را برگرداني.

- طهماسبي وزير صنايع با ارسال نامه اي به سازمان مديريت و برنامه ريزي، نسبت به تضييقات انجام گرفته در حق بخش خصوصي نسبت به دريافت سهميه ذخيره ارزي اعتراض كرده است.

- از زائري، فاني، بي آزار، بوربور و عباسپور به عنوان مهمترين گزينه هاي آموزش و پرورش نام برده مي شود. برخي افراد دعوت شده براي چهار گزينه وزارتخانه هاي نفت، تعاون، رفاه و آموزش و پرورش به دليل محتواي ميثاق نامه كه مسووليت وزارتخانه ها يكساله به آنان واگذار مي شود، از پذيرش مسووليت وزارتخانه ها امتناع كرده اند.

- در جلسه توديع و معارفه استاندار تهران فقط 3 نماينده از مجموع 30 نماينده شهر تهران حضور داشتند. يكي از اين نمايندگان هم در وسط جلسه، سالن را ترك كرده است.

- معاونان و مسئولان وزارت نفت از مصاحبه با رسانه هاي كشور منع شده اند. گويا سرپرست اين وزارتخانه در نامه اي به معاونان، آنها را ازهر گونه مصاحبه اي منع كرده است.

- طي روزهاي گذشته نامه اي به نقل از جمعي از روزنامه نگاران درمطبوعات كشور و در حمايت از روابط عمومي وزارت نفت به چاپ رسيده كه موجب اما و اگرهاي فراواني شده است. جالب است كه در اين نامه وزارت نفت يكي از نقد پذيرترين نهادها معرفي شده است.

- وزير امور اقتصادي و دارايي چند روزي است كه در اجلاس بانك جهاني شركت كرده است .يكي از اهداف شركت در اين اجلاس تلاش براي استفاده از منابع ارزان قيمت بانك جهاني است كه بر اساس سهم كشورمان بايد به ايران پرداخته شود، اما جالب است بدانيم كه به علت عدم استفاده از وامهايي كه در ساليان گذشته ازطرف بانك جهاني به ايران اختصاص داده شده بود تاكنون ايران چندين بار جريمه شده است.

-از دكتر بهشتيان كه پيش از اين سابقه حضور در مناطق نفت خيز جنوب را داشته به عنوان گزينه اصلي تصدي وزارت نفت نام برده مي شود. بهشتيان از جمله افراد باسابقه در وزارت نفت است كه به دليل مخالفت با قراردادهاي نفتي و واگذاري برخي پروژه ها به شركتهاي خارجي از سوي زنگنه وزير سابق نفت كنار گذاشته شد.همچنين از امان پور و علي وطني به عنوان ديگر گزينه هاي وزارت نفت نام برده مي شود.

- علي رغم موافقت هند با قطعنامه اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي، طي روزهاي اخير روابط اقتصادي ايران با شركتهاي هندي در بندر چابهار و طرحهاي پتروشيمي افزايش يافته است.

- در مراسم معارفه معاونان وزارت علوم برخي مسئولان از تغيير قريب الوقوع معاون دانشجويي اين وزارتخانه خبر دادند.

- يكي از روساي واحد هاي دانشگاه آزاد تهران به دليل سياسي خواندن تجمع دانشجويان اين دانشگاه در اعتراض به افزايش شهريه ها، از سوي مسئولان تحت فشار قرارگرفته و خبر از بركناري وي به ميان آمده است.

- قبل از انتصاب علي جنتي به عنوان معاون سياسي وزير كشور، حجت الاسلام پورمحمدي رايزني هايي را با مرتضي نبوي آغاز كرده بود كه نبوي از پذيرش آن خودداري كرده بود.

- نبي زاده كه ازمسئولان مالي ستاد انتخاباتي دكتر لاريجاني بود، به سمت معاون اداري مالي وزارت خارجه منصوب شده است.

- از آقايان صادقي براي استانداري چهارمحال و بختياري، سقائيان و سيد مهدي هاشمي براي اصفهان، نجابت و شايسته نيا براي شيراز، قرباني براي آذربايجان غربي و شيخ عطار براي آذربايجان شرقي نام برده مي شود.

- يكي از مسوولين نيروي انتظامي به دليل ايراد اتهام كذب به فرمانده سابق نيروي انتظامي، به زندان محكوم شده است.

- دكتر منطقي براي يكسال ديگر، در ايران خودرو باقي مي ماند.

- رئيس جمهور به كريمي راد وزير دادگستري و سخنگوي قوه قضائيه تذكر داده است كه حتما بايد يك شغله باشند.

- با حكم دكتر زاهدي، 18 نفر از روساي دانشگاهها منصوب شدند. اين انتصاب ها با كمترين سر وصدا و واكنش همراه بوده است.

- سازمان مجاهدين انقلاب، درصدد فعال كردن دفاتر شهرستاني خود برآمده است. تعدادي از دفاتر اين سازمان در شهرهاي شمالي كشور به زودي راه اندازي خواهد شد.

- از سعيد مهدوي كني، سيد احمد خاتمي، سيد مهدي ميرباقري، مصباحي مقدم، علم الهدي و باقري كني، به عنوان جانشين هاي احتمالي آيت الله مهدوي كني در دانشگاه امام صادق (ع) نام برده مي شود.

- مهندس ضرغامي مسووليت امور برنامه ريزي را عملا به رحماني قائم مقام صدا و سيما واگذار نموده است. ضرغامي در جلسه اي گفته است تمام وقت خود را در جهت ارتقاي سطح محتوايي برنامه ها و سريال ها گذاشته ام.