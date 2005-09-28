به 3 امتياز خارج از خانه نياز داشتيم // 70 درصد تركيب اصلي تيم را شناخته ايم

فرازكمالوند سرمربي پيام ارتباطات خراسان درگفتگوباخبرنگار"مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق اظهار داشت : با توجه به شرايط جوي و ريزش باران در ورزشگاه تيم ما در موقعيت خاصي قرار گرفته بود و لي بازيكنان ما با تلاش فراوان 3 امتياز اين ديدار را كسب نمودند .

وي در ادامه گفت : تيم لنگرود در نيمه اول يك بازي فيزيكي را در دستور كار خود قرار داده بود كه همين امر باعث شد تا در نيمه دوم از لحاظ بدني دچار افت شوند و ما نيز از اين موقعيت حداكثر استفاده را برده و 2 گل حساس را به ثمر رسانديم .

كمالوند روند تيم خود را مسابقات ليگ دسته اول مطلوب ارزيابي كرد واظهارداشت : بعد از گذشت 3 هفته ازرقابتها، تيم در شرايط مناسبي قرار دارد ولي هنوز هم معتقدم پيام واقعي را از هفته ششم به بعد شاهد خواهيد بود .

سرمربي تيم فوتبال پيام با بيان اينكه 70 درصد از تركيب اصلي تيم خود را شناخته است اظهار داشت : در خط دفاعي و دردروازه هيچ مشكلي نداريم ولي در خطوط حمله و مياني هنوز دچار ضعف هستيم كه اميدواريم با اضافه شدن اكرامي و اميني فر پس از مصدوميت مشكلات اين خطوط مرتفع گردد .

شايان ذكر است ديدار دو تيم شهرداري لنگرود و پيام ارتباطات خراسان با حساب 2 بر صفربه سود پيام ارتباطات خراسان خاتمه يافت .

