نظام اداری کلان کشور اتاق فکر ندارد/ اوقات فراغت باید برای جوانان رایگان شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی حسن‌زاده پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان خوزستان که در سالن جلسات دفتر استاندار برگزار شده بود، اظهار کرد: در شرایط فعلی رشد دانش و تکنولوژی با سرعت بالا انسان را محاصره کرده و زندگی اجتماعی را تحت تاثیر خودش قرار داده است و مسئولان در تلاش هستند تا با وجود این محدودیت ها سیاست‌های خود را اجرایی کنند.

وی افزود: تربیت جوان از دیدگاه صاحب نظران و بزرگان یک امر مهم و سرمایه اساسی محسوب می‌شود. یکی از کارهای سخت تربیت جوانان است اما خدمت به جوانان برای مسئولین یک افتخار و توفیق است.

نظام برنامه ریزی ما پیوسته نبوده

رئیس مرکز اطلاعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: نظام برنامه‌ریزی ما به دلیل تغییر و تحول دولت‌ها خطی و پیوسته نبوده و نیازمند یک سیاستگذاری جامع، پیوسته و بلند مدت برای برنامه ریزی در حوزه امور جوانان است. باید با ابزارهای دقیق مسائل احصا شود که این کار قطعا نیازمند نظام های اطلاعاتی است در حقیقت مدیر موفق کسی است که با یک سری از اطلاعات طبقه بندی شده تصمیم بگیرد.

حسن زاده بیان کرد: باید تصویر روشنی از وضعیت جوانان و شناخت درست از زوایای کمی و کیفی مسائل آنها داشته باشیم. راه برای فعالیت در حوزه امور جوانان روشن بوده و برنامه های ما مهیاست، بنابراین تنها کاری که باید انجام شود این است که به سمت عملیاتی و اجرایی شدن برنامه‌ها برویم.

عدم وجود برنامه اشتغال پایدار برای جوانان

وی عنوان کرد: ارتقای کیفیت زندگی در ابعاد معنوی، زیستی و اجتماعی، توانمندسازی و مشارکت همه جانبه جوانان، تحکیم هویت دینی، ملی و انقلابی و توسعه نگرش مثبت اندیشی نسبت به جوانان در دستور کار این وزارت قرار دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: باید فضای برنامه‌ریزی را توسعه داد. متاسفانه برای جوانان برنامه اشتغال وجود ندارد. مدیرانی که در عرصه اجتماعی کار می کنند باید مطالعه کنند. متاسفانه نظام اداری کلان و ملی ما اتاق فکر ندارد.

بنیاد فکری و هویتی جوانان ما بسیار قوی است

حسن‌زاده بیان کرد: هشدار ما به والدین این است که باید مسائل اجتماعی جوانان را رصد کنند. اگر والدین نظارت درستی البته نه به شکل محدودیت داشته باشند بسیاری از مسائل به راحتی قابل حل است.

وی عنوان کرد: مسائل و مشکلات جوانان باید با کمک خود آنها حل شود زیرا بنیاد فکری و هویتی جوانان ما بسیار قوی است. پدر و مادر رسالت سنگینی را برعهده دارند و باید خودشان مسائل فرزندان را مدیریت کنند.

جدایی جوانان از خانواده‌ها به دلیل سیاست‌های غلط

رئیس مرکز اطلاعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان گفت: متاسفانه به دلیل سیاست‌ها و راهکارهای غلط در گذشته جوانان از خانواده‌ها جدا شدند و اولیا در حال حاضر باید تلاش کنند تا جوانان به خانواده‌ها بازگردند. دستگاه‌های اجرایی باید برای جوانان تولید کار کرده و نگرش عمومی را به فرهنگ مثبت اندیشی نسبت به جوانان تغییر و توسعه داده و همچنین اعتمادسازی به جوانان را افزایش دهند.

حسن‌زاده ادامه داد: اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان باید منشور تربیتی جوانان که توسط مقام معظم رهبری تدوین شده را با دقت مطالعه کنند. امروز باید برای 20 سال آینده در خوزستان برنامه داشته و افق خود را ترسیم کنیم. مجموعه نظام برنامه ریزی ما باید همسو و همراه باشد.

خوزستان رتبه پنجم در رشد جمعیت جوان کشور

وی یادآور شد: در سال 75 تعداد جوانان کشور 18 میلیون بود که در سال 85 تعداد 24 میلیون جوان افزایش پیدا کرد. در سال 90 از نظر تعداد جوانان پنج درصد نسبت به دوره قبل از آن کاهش داشتیم و امسال نیز تعداد 23 میلیون جوان در کشور داریم.

رئیس مرکز اطلاعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اینکه 18 میلیون نفر از جوانان ما در نقطه ای قرار دارند که در حال از دست دادن سن مطلوب ازدواج هستند، گفت: مسکن باید با استاندارد ساخته شده و اولویت واگذاری آن به جوانان تعلق بگیرد. استانهای ایلام، بوشهر، کهگلویه و بویر احمر، هرمزگان، خوزستان و لرستان به ترتیب بیشترین رشد جمعیت جوان در کشور را دارند.

متاسفانه والدین رسالت خود را فراموش کرده‌اند

حسن‌زاده افزود: 33 درصد از جمعیت استان خوزستان را جوانان تشکیل می‌دهند. هدف اصلی ما رشد و پیشرفت همه جانبه جوانان است که برای تحقق آن راه‌های شکل گیری هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان متناسب با نظام، بسترسازی برای توانمند سازی جوانان و غنی سازی دوره جوانی همراه با نشاط و شادابی را در نظر گرفته ایم.

وی تصریح کرد: خانواده یکی از موضوعات اساسی و کلیدی است در حقیقت والدین رسالت خود را فراموش کرده و فکر می کنند دانشگاه و مدرسه می تواند این کار را برای آنها انجام دهد.

در بحث اخلاق و تربیت خوب کار نکردیم

رئیس مرکز اطلاعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: ما باید ابعاد مربوط به نظام تربیت را در خانواده ها انجام داده و ظرفیت معنوی ازدواج باید ارتقا پیدا کند البته درست است که هیچ کس با وام های سه تا پنج میلیون تومانی نمی تواند ازدواج کند. در بحث اخلاق و تربیت متاسفانه خوب کار نکردیم و دستگاه های فرهنگی باید بیشتر بر این مسئله تاکید داشته باشند.

حسن‌زاده ادامه داد: باید گفتگوهای اولیا با فرزندان خود را برنامه ریزی کرده و فرزندان را با والدین آشتی دهیم. باید به ارتباط میان پدر و فرزند در نظام اسلامی بیشتر توجه کرد، به عنوان مثال لزومی ندارد مدیرکل ها تا ساعت 12 شب در محل کار خود مانده و خروجی نداشته باشند آنها می توانند ساعت چهار همزمان با کارکنان خود از اداره خارج شده و در همین تایم یک بازدهی خوب را داشته باشند.

نظام آموزش و پرورش خلاقیت کش است

وی یادآور شد: نظام آموزش و پرورش ما به تنهایی جوابگو نیست و در این نظام خلاقیت فرزندان کشته و نشاط از آنها گرفته می شود. 15 درصد از دانشجویان شهر تهران دچار آسیب بوده و 85 درصدشان نیز دوستی های ناسالم دارند. امروز مدیران ما باید درب ها را به روی جوانان باز کرده و به جای وارد کردن جوانان به فراز و فرودهای سیاسی بهتر است نقش مسائل اجتماعی آنان را پررنگ تر کنیم.

رئیس مرکز اطلاعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش و جوانان افزود: باید کاری کنید تا جوانان بدون پول وارد ورزشگاه‌ها، موزه‌ها و سالن‌های ورزشی شوند اگر مسئولان خواستار حل مشکلات و مسائل اجتماعی هستند باید این کار را برای جوانان انجام دهند. اگر جوانان رایگان وارد فضاهای تفریحی شوند خیلی موفق خواهید شد. میانگین وقت آزاد جوانان 24 تا 25 ساعت در هفته است. امروز باید ورزش خانوادگی را افزایش دهیم.

اوقات فراغت شبانه روزی شده و حکم امنیت را دارد

حسن زاده ادامه داد: در سیاست کوچک سازی باید بروکراسی زائد را حذف کنیم و اخراج یا بیکار کردن کارمندان اصلا کار درستی نیست. اوقات فراغت در حال حاضر شبانه روزی است و برای جامعه مانند امنیت است که اگر نباشد سایر مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم وجود نخواهد داشت.

وی در پایان گفت: جنس آسیب‌های جوانان ما هنجاری است و می توانیم با برنامه‌ریزی آنها را حل کنیم. والدین نباید به نهادهای اجتماعی اعتماد کنند و باید خودشان مسائل تربیتی را برعهده بگیرند.