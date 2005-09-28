رژيم صهيونيستي شكايات كشورهاي عربي درباره برنامه هاي اتمي اش را رد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري رويترز، طي نامه اي كه از طرف عمان به نمايندگي از ساير كشورهاي عربي تسليم آژانس شد از كشورهاي عضو آژانس درخواست شده است تا صدور بيانيه اي را در كنفرانس عمومي آژانس مورد بررسي قرار دهند كه در آن شديداً از سياستهاي اتمي صهيونيستي انتقاد شود.

"گيدون فرانك" رئيس كميسيون انرژي اتمي رژيم صهيونيستي طي اظهاراتي در كنفرانس عمومي آژانس گفت:"اساسي براي اين نوع دستور كار كه حاميان آن همگي داراي انگيزه ها و ملاحظاتي بيروني بوده اند وجود ندارد".

وي درخواست براي صدورقطعنامه عليه اسرائيل را سياسي خواند و مدعي شد اين با موضوعات و اختيارات آژانس ارتباط چنداني ندارد و بي گمان شك و ابهامي جدي در خلوص نيت حاميان بوجود آورد.

كشورهاي عربي با ارسال نامه اي كه بيانيه اي نيز پيوست آن بود نوشتند: " بهره مندي اسرائيل از تسليحات هسته اي احتمالاً منجر به اين خواهد شد تا مسابقه تسليحات هسته اي مخربي بويژه اگرتاسيسات اسرائيل در خارج از كنترل نظارت بين المللي باقي بماند، در منطقه شروع شود.

اين نامه به نمايندگي از 15 كشور عربي از جمله اردن، عربستان سعودي، ليبي، الجزاير، لبنان، سوريه، امارات معربي متحده، سودان و فلسطين به آژانس داده شده است.

شايان ذكر است كه مقامات رژيم صهيونيستي هرگز ادعا نكرده اند كه داراي تسليحات هسته اي هستند و هرگز وجود چنين تسليحاتي را رد هم نكرده اند ليكن متخصصين تخكين مي زنند كه رژيم داراي 100 الي 200 بمب اتمي در اختيار داشته باشد و به همين سبب كارشناسان بر اين باورند كه اين رژيم علاوه بر ابهام هسته اي ابهام بيولوژيكي و شيميائي را نيز دنبال مي كند و قرائني هم براي اين منظور وجود دارد:

قرائن هسته‌اي اسراييل :

اطلاعات مبهم و اخبار ضد و نقيض برخي از مطبوعات اين ر‍ژيم و يا مطبوعات غربي منتشر مي‌شود و شواهد و قرائن فراواني وجود دارد كه اثبات مي‌كند اين رژيم يك قدرت هسته‌اي و فرانسه كشوري بود كه در رسيدن اسرائيل به اين مرحله كمكي شايان كرده است.

بن گورين نخستين نخست ‌وزير اسراييل، قبل از جنگ جهاني دوم خطاب به دانشمندان يهودي آلماني كه به اراضي اشغالي فلسطين آمده بودند مي‌گويد: "ازشما مي‌خواهم تا ازهم اكنون درخصوص تحقيقات و پژوهش‌هاي هسته‌اي تلاش نمائيد و كليه اقداماتي را كه براي مجهز ساختن اسراييل به سلاح اتمي لازم است، انجام دهيد".

پس از ايجاد رژيم جعلي اسراييل درسال 1947 نيز، رهبران اين رژيم بردستيابي به سلاح هسته‌اي تأكيد داشته‌اند. در اينجا به برخي ازاين اظهارات وشواهد مؤيد تلاش گسترده اين رژيم براي تملك سلاح هسته‌اي است، اشاره مي‌شود: "افرايم كاتزر" رييس‌جمهوري اسبق اسراييل در سال 1974 در اظهاراتي رسمي مي‌گويد: "يكي از اهداف ما همواره توسعه و تقويت امكانات هسته‌اي‌ بوده است و اكنون نيز چنين امكاناتي را در اختيار داريم.

در4 سپتامبر 1974 سازمان سيا درگزارشي كه به كنگره آمريكا ارائه كرده ، تأييد كرده است كه اسراييل در حال حاضر سلاح هسته‌اي توليد كرده است. در 12 آوريل سال 1976 مجله آمريكايي تايم فاش ساخت كه اسراييل به ذخيره 13 بمب اتمي اقدام كرده است كه با هواپيماهاي فانتوم و كفير حمل مي‌شوند. نيكسون معاون وزير خارجه آمريكا در 2 ژوئيه 1975 تأييد كرده است كه اسراييل 10 كلاهك هسته‌اي از نوع بمبي كه هيروشيما و ناگازاكي را هدف گرفت، در اختيار دارد.

در سال 1980 نيزدبيركل وقت سازمان ملل متحد طي گزارشي مي گويد درحال حاضر كشورهايي وجود دارند كه به كشورهاي هسته‌اي غيرآشكار معروفند. اين گزارش تأييد مي‌كند برخي از كشورها، مسير بسيار طولاني را براي دستيابي به سلاح هسته‌اي، به طورمخفيانه پيموده‌اند، به اين كشورها بعنوان كشورهايي كه منبع تهديدات هسته‌اي به شمار مي‌روند نگاه مي‌شود و اسراييل يكي از آنهاست.

اظهارات مردخاي فانونو يكي از كارشناسان و تكنسين هاي هسته‌اي راكتور ديمونا در اسراييل نيز تأييد مي‌كند كه رژيم يك قدرت هسته‌اي است. وي پس از فرار از اسراييل طي مصاحبه‌اي با روزنامه ساندي تايمز لندن به وجود چنين سلاحي در اسراييل اشاره كرده است. اين كارشناس اسراييلي در گفتگو با اين روزنامه اظهار داشته است كه اسراييل 100 تا 200 بمب هسته‌اي در اختيار دارد و پس از قدرتهاي هسته‌اي جهان، ششمين قدرت هسته‌اي جهان به حساب مي‌آيد. "تئودور تيلر" از كارشناسان مشهور هسته‌اي در جهان تصاوير و اطلاعات ارائه شده از سوي اين كارشناس هسته اي را تأييد مي‌كند.

علاوه بر شواهد و دلايل فوق در تأييد وجود سلاح هسته‌اي در اسراييل بايد به اين نكته نيز اشاره نمود كه تمامي امكانات فني لازم براي توليد سلاح هسته‌اي در داخل اسراييل فراهم است؛ وجود دانشمندان هسته‌اي، سرمايه فراوان، رآكتورهاي هسته‌اي پيشرفته و وسايل پرتاب براي رساندن بمب هسته‌اي به اهداف موردنظر، همه از عواملي است كه تأييد مي‌كند اسراييل يك قدرت هسته‌اي است و يا حداقل اين توانايي را دارد تا هرگاه ضرورت اقتضاء كند به توليد چنين سلاحي مبادرت ورزد.

نكته ديگري كه در اينجا بايد به آن توجه كرد اين است كه عدم امضاء معاهده منع گسترش سلاح هسته‌اي از سوي اسراييل و عدم نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي برفعاليتهاي هسته‌اي آن به اين رژيم فرصت داده است تا به توسعه زرادخانه تسليحات هسته‌اي خود ادامه دهد. برخي منابع تأييد كرده‌اند به دليل عدم نظارت اين آژانس بر فعاليتهاي هسته‌اي اسراييل، اين رژيم موفق شده است تا به ذخيره بيش از يكصد بمب هسته‌اي در زرادخانه‌هاي خود بپردازد.