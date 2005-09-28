سرمربي سابق تيم ملي فوتبال ايران راهي سوييس شد

به گزارش خبرنگار"مهر" بلاژويچ شصت و هشت ساله كه پيش از اين منتظردريافت پيشنهاد مربيگري از تيم هاي ايراني بود عاقبت راهي تيم سويسي شد تا جانشين آلن گي گر مربي ناكام اين باشگاه باشد.

وي سابقه مربيگري در فوتبال سويس را نيزدركارنامه دارد. بلاژويچ قبل از حضوردر تيم "نوشال زاماكس اف .سي" درتيم هايدوك اشپيلت كروواسي به فعاليت مشغول بود.

