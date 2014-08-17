مهمانان اجلاس بین المللی سلامت وارد مازندران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین اجلاس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو از فردا به مدت دو روز در رامسر برگزار می شود و مهمانان خارجی در بدو ورود به فرودگاه رامسر مورد استقبال دبیرکل اتاق اکوی ایران ، معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران ، فرماندار رامسر و جمعی از مسوولان محلی قرار گرفتند.



مدیرکل میراث فرهنگی مازندران بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه سفر مهمانان گردشگری سلامت به خبرنگارن گفت: بر اساس برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزاری کنفرانس قرار است 70 مهمان از کشورهای عضو اکو در این کنفرانس شرکت کنند.



دلاور بزرگ نیا بیان داشت: بازدید از جاذبه های گردشگری از جمله موزه ، تله کابین و دهکده صنایع دستی رامسر از برنامه های در نظر گرفته شده برای مهمانان خارجی پیش از آغاز برگزاری کنفرانس گردشگری سلامت است.



وی گفت: رئیس اتاق اکوی ایران ، استاندار مازندران ، دبیر کل همکاری های اقتصادی اکو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و وزیر بهداشت سخنرانان افتتاحیه این کنفرانس هستند.



وی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در دومین روز برگزاری کنفرانس هم سه پنل علمی با عنوان " توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در گردشگری سلامت" ، " اقتصاد گردشگری سلامت و فناوری ارتباطات و اطلاعات " و " ارتباط با مشتری ، تبلیغات و بازاریابی در گردشگری سلامت" برگزار می شود که در مجموع 30 نفر سخنرانی خواهند کرد.



بازدید از بیمارستان چالوس و آمل و برخی دیگر از زیرساخت های گردشگری سلامت مازندران از برنامه های حاشیه ای نخستین کنفرانس گردشگری سلامت است.

