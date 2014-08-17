مهمانان اجلاس بین المللی سلامت وارد مازندران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین اجلاس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو از فردا به مدت دو روز در رامسر برگزار می شود و مهمانان خارجی در بدو ورود به فرودگاه رامسر مورد استقبال دبیرکل اتاق اکوی ایران ، معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران ، فرماندار رامسر و جمعی از مسوولان محلی قرار گرفتند.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه سفر مهمانان گردشگری سلامت به خبرنگارن گفت: بر اساس برنامه اعلام شده از سوی مسئولان برگزاری کنفرانس قرار است 70 مهمان از کشورهای عضو اکو در این کنفرانس شرکت کنند.
دلاور بزرگ نیا بیان داشت: بازدید از جاذبه های گردشگری از جمله موزه ، تله کابین و دهکده صنایع دستی رامسر از برنامه های در نظر گرفته شده برای مهمانان خارجی پیش از آغاز برگزاری کنفرانس گردشگری سلامت است.
وی گفت: رئیس اتاق اکوی ایران ، استاندار مازندران ، دبیر کل همکاری های اقتصادی اکو، رئیس سازمان میراث فرهنگی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و وزیر بهداشت سخنرانان افتتاحیه این کنفرانس هستند.
وی بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در دومین روز برگزاری کنفرانس هم سه پنل علمی با عنوان " توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی در گردشگری سلامت" ، " اقتصاد گردشگری سلامت و فناوری ارتباطات و اطلاعات " و " ارتباط با مشتری ، تبلیغات و بازاریابی در گردشگری سلامت" برگزار می شود که در مجموع 30 نفر سخنرانی خواهند کرد.
بازدید از بیمارستان چالوس و آمل و برخی دیگر از زیرساخت های گردشگری سلامت مازندران از برنامه های حاشیه ای نخستین کنفرانس گردشگری سلامت است.
رامسر - خبرگزاری مهر: مهمانان خارجی اولین کنفرانس بین المللی گردشگری سلامت وارد مازندران شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین اجلاس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو از فردا به مدت دو روز در رامسر برگزار می شود و مهمانان خارجی در بدو ورود به فرودگاه رامسر مورد استقبال دبیرکل اتاق اکوی ایران ، معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران ، فرماندار رامسر و جمعی از مسوولان محلی قرار گرفتند.
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