به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن مقتدایی ظهر امروز در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان خوزستان که در سالن جلسات دفتر استاندار برگزار شده بود، اظهار کرد: از ابزار و امکانات باید اصولی، علمی و منطق استفاده کرد. هر چیزی را که محدود تر کنیم حرص و طمع انسان نسبت به آن زیادتر می‌شود.

وی افزود: مردم کاملا به ارزش‌های خود معتقد هستند به گونه ای که در یوم الله 22 بهمن که نماد ملی و روز قدس که نماد دینی کشورشان است خیلی خوب و گسترده حضور پیدا می‌کنند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: اینکه 10 روز قبل و بعد راهپیمایی ها از دعوت به حضور و یا حضور پررنگ مردم بگوئیم ولی بعد از آن مردم را رها کنیم یک اشکال است. اگر قرار است از نظر مردم ایرادی در نظام باشد باید به راس هرم باشد ولی خوشبختانه می بینیم که مردم همه جا و در تمامی عرصه ها حضور پررنگ دارند بنابراین دعوا بر سر عوامل اجرایی است که هر حکومت نسخه خودش را می پیچد.

مقتدایی بیان کرد: متاسفانه برخی از مسئولان در زمان تصدی خودش، نسخه ای را بدون تحقیق و احترام به طرف مقابل برای کل جمعیت می‌پیچیند. نحوه رفتار باید درست باشد ولی متاسفانه جمود فکری در میان مسئولان تصمیم ساز و تصمیم گیر مشاهده می شود.

وی اذعان کرد: برخی از مسئولین برای فرزندان نسل 60 و نسل 80 یک تصمیم می گیرند که این به معنای تعارض است. امروز 90 درصد از اولیا نسبت به فرزندان واجب التعلیم خود حساس هستند تا آنها مدارج علمی را به خوبی طی کنند. تغییر شیوه زندگی باعث شده تا خیلی از مسائل را جامعه از خانواده ها جدا کند.

استاندار خوزستان اظهار کرد: اگر فرزند در حضور پدر و مادر بی ادبی کرده و عمل حرامی را تجربه کرد اما اولیا با وی برخورد نکردند می توانیم بگوییم خانواده ها مقصر هستند. اولین حرام ارزان موجب می شود که جوانان تلاشی برای اشتغال و زندگی بر اساس پایه های درست اخلاقی انجام ندهند.

وی بیان کرد: خانواده ها اصلا قصوری ندارند و بیشترین ایراد در ساختار تصمیم سازان و تصمیم گیرانی است که در هر مرحله برای مردم برنامه ریزی کرده و آن را اجرا می کنند. در حقیقت ایراد اصلی این است که بعد از مدتی برنامه ریزی های انجام شده را تغییر داده و بدتر این که تصمیمات اخذ شده پایش نمی شوند.

استاندار خوزستان یادآور شد: پدر و مادری که دروغ می گویند برای فرزندان ارزشی ندارند. من معتقد نیستم که جوانان دین ستیز هستند در حقیقت فقط برداشت آنها از دین تغییر کرده است. باید با جوانان راه آمد و نظام برنامه ریزی نسبت به جوانان دارای گره است. برنامه باید به گونه ای باشد که قوانین به سمتی هدایت شود که جوانان مرکز تصمیم گیری باشند.

مقتدایی گفت: در حال حاضر مواردی مثل قلیان، بلوغ و دسترسی های موجود در جامعه که خارج از فضای خانواده است باعث جدایی نظارت خانواده ها بر فرزندان شده است. دستگاه ها باید سعی کنند تا اوقات فراغت جوانان غنی تر شود.

وی تاکید کرد: مقداری از بودجه برخی دستگاه های دولتی و اجرایی باید برای توسعه و گسترش آموزش و ورزش استان کسر شود تا مدیران آموزش و پرورش و یا ورزش و جوانان ما در مقابل صنعت یا بخش های دیگر سر خم نکنند.