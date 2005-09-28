اعتبارات مجموعه فرهنگي و تاريخي توس كافي نيست

كريم عباس پور، در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد، افزود : درحال حاضر تنها 1 ميليارد از 30 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده شده تامين گرديده كه با انعقاد قرارداد اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي با پيمانكار قسمتي از كار كه از سه راه جاده سنتو تا تقاطع جاده قديم و جاده توس مي باشد در حال انجام است .

وي اظهار داشت : اجراي اين پروژه با هيچ مشكلي چوم مسله تامين اعتبار مواجه نيست و اگر اعتبار لازم تامين شود پروژه باغراه كه منظره زيبايي را در منطقه بوجود خواهد آورد، طي دو سال به اتمام خواهد رسيد .

وي خاطر نشان ساخت : از آنجايي كه اين منطقه در محدوده خدمات شهري قرار ندارد، وظيفه آسفالت راه ارتباطي آن نيز در زمره وظايف شهرداري نمي باشد .