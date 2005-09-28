۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۷:۳۵

مجري طرح مجموعه فرهنگي و تاريخي توس:

اعتبارات مجموعه فرهنگي و تاريخي توس كافي نيست

اعتبارات تامين شده براي بهسازي و آسفالت جاده توس كافي نمي باشد .

كريم عباس پور، در گفت وگو با خبرنگار گروه فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد، افزود : درحال حاضر تنها 1 ميليارد از 30 ميليارد ريال اعتبار اختصاص داده شده تامين گرديده كه با انعقاد قرارداد اداره كل راه و ترابري استان خراسان رضوي با پيمانكار قسمتي از كار كه از سه راه جاده سنتو تا تقاطع جاده قديم و جاده توس مي باشد در حال انجام است .

 

وي اظهار داشت : اجراي اين پروژه با هيچ مشكلي چوم مسله تامين اعتبار مواجه نيست و اگر اعتبار لازم تامين شود پروژه باغراه كه منظره زيبايي را در منطقه بوجود خواهد آورد، طي دو سال به اتمام خواهد رسيد .

 

وي خاطر نشان ساخت : از آنجايي كه اين منطقه در محدوده خدمات شهري قرار ندارد،  وظيفه آسفالت راه ارتباطي آن نيز در زمره وظايف شهرداري نمي باشد .

 

عباس پور تصريح كرد : اين راه يك راه بين شهري يا بين روستايي مي باشد و در وظايف راه و ترابري است كه آن را آسفالت نمايد كه البته اقداماتي هم در اين خصوص انجام شده است .

 

