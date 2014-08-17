آمانو: ایران به مذاکرات متعهد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که دیدارم از تهران نشان داد که حسن روحانی خواستار پایان رویارویی هسته ای ایران و قدرت های جهانی است.

در این گزارش به نقل از یوکیو آمانو ذکر شده است که وی در جریان دیدارش از تهران به تعهد راسخ ایران به حل مسئله هسته ای خود با قدرت های جهانی و آمریکا پی برده است.

وی با مفید خواندن مذاکرات امروز خود با مقامات ایران در تهران گفت: خوشحالم که از بالاترین مقامات ایران می شنوم که ایران متعهد است تا از طریق گفتگو و همکاری تمامی مسائل موجود و گذشته را حل و فصل کند.

یوکیو آمانو در تهران با رییس جمهوری و وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد.