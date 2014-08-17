  1. استانها
  2. اردبیل
۲۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۲۳

فیلمساز اردبیلی در جشنواره فیلم کوتاه ایثار درخشید

فیلمساز اردبیلی در جشنواره فیلم کوتاه ایثار درخشید

اردبیل – خبرگزاری مهر: فلیمساز و کارگردان استان اردبیل توانست مقام برتر نخستین جشنواره سراسری فیلم کوتاه ایثار را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "یک لحظه دیرتر" به کارگردانی یوسف یزدانی توانست رتبه دوم کارگردانی و بهترین تصویربرداری و تدوین این جشنواره  را از آن خود کند.

این فیلم که به طور مستقیم به موضوع دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت پرداخته است تصویربرداری و تدوین آن را به ترتیب روزبه رایگا و نقی نعمتی برعهده داشتند.

همچنین در این جشنواره فیلم "ما در راهیم" ساخته عارف نامور موفق به کسب رتبه پنجم کارگردانی شد.

جشنواره فیلم کوتاه ایثار با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران و شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی با شعار "ایثار، رسانه، بسترآفرینی فکری و فرهنگی جامعه" در ۱۹ موضوع مرتبط با ایثار برگزار شد و هنرمندان  اردبیل در بین 32 استان برگزار شد.

به این جشنواره 564 اثر ارسال شده بود که در پایان 35 اثر به عنوان منتخب معرفی و در مراسم اختتامیه این جشنواره که همزمان با سالروز بازگشت آزادگان برگزار شد از دو اثر از استان اردبیل تجلیل به عمل آمد.

ساماندهي و تقويت جريان فيلمسازي با موضوع ايثار وشهادت، تجليل از هنرمندان اين عرصه، كشف استعدادهاي جوانان و حمايت از آنها، ارتقاء كيفيت هنري بویژه در حوزه فيلمسازی، ارتقاء سطح بينش و آگاهي مخاطبان آثار و توليدات با موضوع ايثار و شهادت از اهداف مهم برگزاری جشنواره فیلم کوتاه ایثار بود.

کد مطلب 2351886

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها