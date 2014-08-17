فیلمساز اردبیلی در جشنواره فیلم کوتاه ایثار درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "یک لحظه دیرتر" به کارگردانی یوسف یزدانی توانست رتبه دوم کارگردانی و بهترین تصویربرداری و تدوین این جشنواره را از آن خود کند.

این فیلم که به طور مستقیم به موضوع دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت پرداخته است تصویربرداری و تدوین آن را به ترتیب روزبه رایگا و نقی نعمتی برعهده داشتند.

همچنین در این جشنواره فیلم "ما در راهیم" ساخته عارف نامور موفق به کسب رتبه پنجم کارگردانی شد.

جشنواره فیلم کوتاه ایثار با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران و شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی با شعار "ایثار، رسانه، بسترآفرینی فکری و فرهنگی جامعه" در ۱۹ موضوع مرتبط با ایثار برگزار شد و هنرمندان اردبیل در بین 32 استان برگزار شد.

به این جشنواره 564 اثر ارسال شده بود که در پایان 35 اثر به عنوان منتخب معرفی و در مراسم اختتامیه این جشنواره که همزمان با سالروز بازگشت آزادگان برگزار شد از دو اثر از استان اردبیل تجلیل به عمل آمد.

ساماندهي و تقويت جريان فيلمسازي با موضوع ايثار وشهادت، تجليل از هنرمندان اين عرصه، كشف استعدادهاي جوانان و حمايت از آنها، ارتقاء كيفيت هنري بویژه در حوزه فيلمسازی، ارتقاء سطح بينش و آگاهي مخاطبان آثار و توليدات با موضوع ايثار و شهادت از اهداف مهم برگزاری جشنواره فیلم کوتاه ایثار بود.