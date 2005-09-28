۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۷:۳۵

مسابقات جهاني كشتي مجارستان - بوداپست

رييس فدراسيون كشتي با رييس فيلا ملاقات كرد

محمدرضا طالقاني رئيس فدراسيون كشتي كشورمان صبح امروز به مدت يك ساعت به گفتگو با رافائل مارتيني رئيس فدراسيون جهاني كشتي پرداخت.

به گزارش خبرنگار"مهر" دراين نشست مهم كه مريو سالتنيك رئيس كميته داوران فيلا نيزحضورداشت مسائل مهم و كلان كشتي بررسي شد كه درمجموع نتيجه اين جلسه بسياررضايت بخش بوده است .
يكي ازمورد مهمي كه در اين جلسه راجع به آن بحث شد مسئله ميزباني كشورمان ازمسابقات جام جهاني كشتي آزاد در سال 2006 بود كه مقرر شد تصميم نهائي در اين خصوص فردا پس از نشست سران فيلا اتخاذ شود كه شانس كشورمان به مراتب بيشتر است .
گفتني است با موافقت مارتينتي ميزباني يكي ازرقابتهاي جام جايزه بزرگ (گراند پريكس) رسما به كشورمان اعطا شد كه زمان و عنوان آن متعاقبا از سوي فيلا اعلام خواهد شد.

