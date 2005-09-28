تعليق اجراي داوطلبانه پروتكل نياز به مصوبه مجلس نداشت

بيات با انتقاد از طرح امروز مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر" با بيان اين مطلب اظهار داشت: اجراي پروتكل الحاقي قبل از تصويب در مجلس و تنها بر اساس يك توافق نامه با اروپا خلاف قانون اساسي بود .

وي با اشاره به اينكه اجراي پروتكل الحاقي يكي از مفاد توافقنامه تهران بود، گفت: اين توافقنامه ننگين ترين توافق نامه اي است كه در تاريخ انرژي ايران صادر شده است زيرا در اين توافقنامه در جمهوري اسلامي ايران مورد تصويب و اجرا قرار گرفت كه شعار اصلي آن استقلال و آزادي بود ولي اجراي پروتكل الحاقي بدون تصويب مجلس مغيار اين شعاراصلي انقلاب است .

بيات با اشاره به اينكه يك توافقنامه تا زماني كه دو طرف خود را متعهد به اجرا بدانند، قابل اجرا و استناد است، گفت: زماني كه در اجلاس اخير و اجلاس پيشين شوراي حكام ، سه كشور اروپايي هيچ الزامي براي ادامه مذاكره يا اجراي توافقنامه تهران، پاريس و ديگر مذاكرات نداشتند و دولت مي توانست اجراي پروتكل را متوف كند و نيازي به ارايه اين طرح در مجلس نبود.

وي با بيان اينكه اجراي پروتكل الحاقي ولو به طور داوطلبانه خلاف قانون اساسي بود گفت: نبايد براي يك امير غير قانوني، قانون تصويب شود.

بيات افزود: مجلس شوراي اسلامي با اين تصميم؛ اجراي يكي از بندهاي قطعنامه اخير شوراي حكام را بصورت قانون در آورده است، يعني زماني دوباره اين پروتكل قابل اجرا خواهد بود و اين خواسته شوراي حكام و اروپا در قطعنامه است.

نماينده زنجان توضيح داد: با اين مصوبه؛ مجلس براي اجراي پروتكل الحاقي زمينه قانوني ايجاد كرده است.

وي با انتقاد از روند مذاكرات هسته اي در سه سال گذشته گفت: مجلس شوراي اسلامي متاسفانه سه سال فراز و نشيب هاي مذاكرات را كه يقين دارم پشت پرده عواملي آن را هدايت مي كرد، پاسخ مثبت و حقوقي مي داد و متاسفم از اينكه در جمهوري اسلامي خواسته هاي اجانب را برخي دست هاي داخلي و از طريق مجلس محقق مي كنند.

بيات اجراي پروتكل الحاقي را به معناي نفوذ اجانب و باز شدن دست آنان به ايران دانست و گفت: آنچه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان اميد از آمريكا و ساير دشمنان سلب شد، اكنون دوباره با اجراي پروتكل در ايران احيا شده است و پروتكل الحاقي يعني همان قطعنامه اخير شوراي حكام و حضور آمريكا در ايران حتي اگر بطور مستقيم نباشد.

اين نماينده مجلس "بازرسي هر كجا يا هر وقت و هر فرد" خواسته شده در قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را خلاف امنيت ملي دانست و گفت: اگر پروتكل الحاقي را بپذيريم، نمي توانيم براي اجراي آن شرط بگذاريم، زيرا كارشناسان مي گويند اين پروتكل يك مطلب استاندارد شده است وهيچ شرطي ندارد و اينكه دبير شوراي امنيت ملي مي گويد" ما به ازا" و به شرط غني سازي مي توان پروتكل را پذيرفت، يك حرف غير كارشناسي است.

رفعت بيات غني سازي و توليد انرژي هسته اي و داشتن چرخه سوخت هسته اي را حق مسلم ايران به عنوان يك عضو ان پي تي دانست و گفت: آمريكا با تعليق فعاليت هاي هسته اي ايران مي خواهد، ايران خريدار انرژي اتمي باشد و هرگونه دلبستگي ما به غير در اين زمينه يعني فروش استقلال ايران به نفع كشورهاي استكباري و استعماري.

وي با انتقاد از اقدام دولت در تعليق تمامي فعاليت هاي هسته اي گفت: تعليقبا قيد زماني « تا» يعني؛ همان« تا» هايي كه در توافق نامه پاريس و تهران و مذاكرات اروپا عنوان مي شد، اما عملي نشد؛ اين«تا» شكل دائمي به خود خواهد گرفت.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در پايان يكي از مضرات اين مصوبه مجلس را ايجاد مشكل براي دولت در آينده دانست و گفت: چنانچه دولت هر لحظه بخواهد اجراي پروتكل يا غني سازي را شروع كند، مي گويند مجلس شما پروتكل را تعليق كرده و اگر مي خواهيد غني سازي كنيد، طبق قانون بايد پروتكل را اجرا كنيد و سپس غني سازي را شروع كنيد و اين يك نتيجه حقوقي ناخوشايند براي ملت ايران است.