انزواي گروههاي جهادي ؛ فاز دوم طرح شارون

رژيم صهيونيستي پس از قتل عام رهبران جهادي كهنه كار فلسطين در طي دو سال گذشته و كشاندن آنها به سمت مذاكره ، اكنون به نظر مي رسد اين طرح را در قالب كلي ، نسبت به گروههاي جهادي اعمال كند .

رژيم صهيونيستي با حمله به رژه گردانهاي قسام شاخه نظامي حماس در اردوگاه جباليا، ترفندهاي جديديش را آغاز كرد . اين اقدام طرحهاي پشت پرده خروج رژيم از نوار غزه را آشكار مي سازد . به نظر مي رسد اسرائيليها قصد داشتند نيروهاي جهادي فلسطين را در يك نقطه جغرافيايي محدود متمركز كنند و سپس از زمين و هوا به بهانه هاي واهي به قتل و عام بپردازند .

از آنجا كه گفتگو و تحميل نظرات اين رژيم با چند گروه داراي عقايد متفرقه ، به سختي امكانپذير است لذا اسرائيل تلاش دارد با حمله نظامي و قتل و عام اعضاي فعال گروههاي جهادي، آنها را در داخل فلسطين در نقطه ضعف قرار دهند و تنها با جنبش فتح به پاي ميز مذاكره بنشيند .

به رغم آنكه رهبران حماس دستور برقراري آتش بس يكجانبه را دادند اما مقامات اسرائيل اين پيشنهاد را مردود دانسته و در كنار سكوت جوامع بين المللي همچنان از زمين و هوا نوار غزه و كناره باختري رود اردن را مورد حمله قرار مي دهند و يا اقدام به ربودن رهبران و جوانان فلسطيني مي كنند .

در عزم رهبران صهيونيستي به حذف و يا انزواي جنبشهاي جهادي همان بس كه اين رژيم هفته گذشته در يك اظهارات مداخله جويانه خواهان عدم مشاركت حماس در انتخابات 5 بهمن ماه ( 25 ژانويه 2006) شده بود . شارون پيش از اين از دبير كل و رهبران اتحاديه اروپايي خواسته بود كه رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين را تحت فشار قرار دهند تا از شركت حماس در انتخابات پارلماني آتي جلوگيري كنند .

با اين تفاسير ، استمرار رژيم صهيونيستي براي حمله به مناطق فلسطيني و مراكز گروههاي جهادي را مي توان نسخه ديگر از همكاريهاي واشنگتن و تل آويو تلقي كرد كه در جهت تحليل نيروهاي فلسطيني و ادغام بردارهاي حملاتي آنها به منظور شكست آسانترشان صورت مي گيرد .