فرسودگی انشعابات آب در ساری/ درصد بهره برداری از آبهای سطحی مازندران صفر است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس نجاریان شامگاه یکشنبه در شصت و پنجمین جلسه شورای شهر ساری با اشاره به قطعی آب در مرکز شهر ساری که این یک مشکل است، اظهارداشت: در بحث انشعابات نخست باید وضعیت حفاری را در شهر حل کرد بعد تبصره 3 مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: مردم در پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن با مشکل مواجه اند در این برهه زمانی پرداخت حق انشعاب به آن افزوده نشود..

نجاریان خاطرنشان کرد: مراجعه مردم در خصوص قطعی آب به شورا و شهرداری بسیار است که باید نخست به وضعیت حفاری توسط آب و فاضلاب در شهر پرداخته شود.

همچنین عضو دیگر شورا با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب شهری از تعرفه جدید چقدر غرامت می خواهد و چقدر هزینه و چند درصد هزینه ها در خصوص پروژه های شهر ساری است، اظهارداشت: شهردار باید با آبفای شهری یک نشست برای ارائه معافیت به هر قشر و منطقه ای باید بر اساس چهارچوب سیاست های شهرداری داشته باشد.

علی اکبر ذلیکانی اذعان داشت: متاسفانه این نشست با آبفای شهری انجام نشده است و این امر باید در راستای سیاست های مدیریت شهری انجام شود.

همچنین علیجان شمشیربند دیگر عضو شورای شهر ساری با اشاره به حل مشکل مردم گفت: باید قبل از اجرای تبصره 3 مشکل حفاری های آب و فاضلاب در شهر حل شود.

وی اذعان داشت: در حل حاضر دلیل قطعی آب در مرکز شهر ساری افزایش حفاری هاست که این مشکل مالی شهرداری و آبفای شهری است.

شمشیربند خاطرنشان کرد: مردم توانایی پراخت هزینه سنگین در خصوص افزایش قیمت حفاری ها توسط شهرداری را ندارند.

همچنین سید محمد جعفری در خصوص اجرای تبصره 3 آب و فاضلاب شهری گفت: باید برای رفع مشکل و کاهش هزینه حفاری یک تیم کارشناسی از شورا و آبفای شهری تشکیل شود.

بدهی 69 میلیارد تومانی دستگاههای دولتی

در ادامه سید محمد آقامیری با اشاره به هفته دولت، گفت: متاسفانه به خاطر ضعف و عملکرد مدیران دولتی در گذشته و عدم پیگیری شهرداری تاکنون حدود 69 میلیارد تومان دستگاههای دولتی در ساری بدهکار هستند.

مدیرعامل آب و فاضلاب شهر مازندران با بیان اینکه تبصره 3 حق انشعاب آب و فاضلاب از سال 86 تاکنون تغییر نکرده است، گفت: حق انشعاب یک واحد مسکونی در شهرهای بزرگ 200 هزار و شهرهای متوسط و کوچک 170 هزار تومان است که در سال جاری برای افزایش حق انشعاب آبفای شهری اقدام کرده است.

ذبیح الله ذاکری بیان کرد: با توجه به انجام خدمات دهی شرکت آبفای شهری بعنوان یک شرکت یا نهاد غیردولتی است که بخشی از منابع را دولت و بخشی دیگر از محل فروش آب بها و انشعاب تامین می شود.

وی با بیان اینکه حداقل امکانات به شهروندان مازندران از محل اعتبار دولتی برای توسعه و بازسازی شبکه است، اظهار داشت: حق انشعاب هر واحد مشترک 2 میلیون و 800 هزار هزینه دارد.

این مسئول اذعان داشت: با تلاش شورای شهرهای استان برای اجرای تبصره 3 از 52 شهر سطح استان 27 شهر در حال اجراست تا بتوانیم از محل این تبصره حداقل امکانات و حق انشعاب را به شهروندان ارائه دهیم.

ذاکری با بیان اینکه در یک مقطع زمانی مجوز حفر چاه را بدلیل احداث تصفیه خانه شهری در مرکز استان نداشتیم، افزود: با اجرای حفر چاه در شهرساری مشکل این شهر در زمینه آب حل خواهد شد و برای اینکه تصفیه خانه آب ساری سریع وارد مدار شود رایزنی با وزارت نیرو برای اختصاص بخشی اعتبار آبفای شهری به آب منطقه ای برای تامین آب از این تصفیه خانه انجام دادیم.

وی بیان کرد: با توجه به سرسبزی، دریا و بارندگی در چند سال اخیر، در مازندران در بحث آبهای سطحی خوب کار نشده است و در حال حاضر 9 هزار لیتر در ثانیه مصرف آب استان 90 درصد از آبهای زیرزمینی و 10 درصد آن از چشمه است.

عقب ماندگی مازندران در زیرساختها

ذاکری با بیان اینکه در خصوص آبهای سطحی دیگر بصورت جزیره ای انجام نمی شود، خاطرنشان کرد: به همین دلیل استان مازندران را به 9 مجتمع با مرکزیت رامسر و گلوگاه در غرب و شرق برای تامین آب تقسیم کردیم.

وی بیان کرد: مازندران از نظر زیرساخت های آب عقب مانده و در بحث آبهای سطحی صفر است.

وی از کمبود 150 لیتر آب در شهر ساری خبرداد.