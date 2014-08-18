مشکلات بزرگترین بازار فروش میوه شمال غرب کشور به اوج خود رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، گفته می شد صبح ها میدان میوه و تره بار تبریز بیش از حد شلوغ می شود و ترافیک خیابان های اطراف به اتوبان نیز می رسد، اگر به آنجا برویم باید چند ساعتی را فقط در ترافیک بمانیم.

برای همین ظهر یک روز تابستانی را انتخاب می کنم و با عکاس خبرگزاری برای تهیه گزارشی در خصوص وضعیت فعلی میدان میوه و تره بار تبریز به سمت غرب این کلانشهر حرکت می کنیم، به خیال آنکه دیگر ترافیک صبح تمام شده و ما بدون مشکل وارد میدان خواهیم شد.

نزدیک میدان که می شویم دیدن ترافیک در این وقت روز متعجب مان می کند، بالاخره بعد از تحمل گرمای شدید به داخل میدان میوه و تره بار می رسیم.

گرفتن مبلغ یک هزار تومانی برای ورود به داخل میدان نیز از نکات دیگر قابل توجه است، این رقم برای کامیون های باری، وانت، سایپا و خودروی سواری متفاوت است؛ به گفته مامور دریافت عوارض این مبلغ برای ساماندهی و کاهش نواقص داخل میدان میوه و تره بار گرفته و در آنجا هزینه می شود.

ورود به میدان و روبه رو شدن با صحنه های این چنینی که در زیر آمده است شایسته بزرگترین میدان میوه و تره بار شمال غرب کشور نیست، سطل های زباله از یک طرف که گویی چند روزی است خالی نشده و محوطه ورودی میدان را با بوی نامطبوعش تحت تاثیر قرار داده و از طرف دیگر خالی کردن زباله های کامیون های حامل هندوانه و خربزه توسط رانندگان مشکلات زیاد این قسمت میدان را فریاد می زند.

بعد از ورود از درب اصلی، پیدا کردن جای پارک معضلی می شود که ما را با مشکل مواجه می کند، با خروج یکی از وانت بارها بالاخره جا پارک ما هم بعد از یک ساعت فراهم می شود.

در قسمت شرقی میدان بیشتر اصناف به فروش سیب زمینی و پیاز مشغول هستند، این قسمت ترافیک روانی دارد ولی در نقطه مقابل یعنی قسمت شمالی و غربی که میوه های استان و شمال غرب در آنجا به فروش می رسد ترافیک خیلی سنگینی دارد و بوق وانت بارها و نیسان ها گوش هر کسی را آزار می دهد.

خریدارانی از پنج استان بزرگ کشور به این میدان می آیند

با یکی از غرفه داران میدان مشغول صحبت می شوم، حاج رضا نزدیک به 50 سال است که در این حرفه مشغول است و به گفته خودش در این عرصه موهایش را سفید کرده است.

وی با بیان اینکه مشکلات و نابسامانی های میدان در فصل بهار و تابستان به اوج خود می رسد، می گوید: واقعا ظرفیت و گنجایش میدان جوابگو نیست، روزانه فقط 5 کامیون میوه به غرفه من می آید و اگر وضع دیگر غرفه داران را نیز حساب کنیم، می بینیم که روزی چند صد کامیون و تریلی به این میدان وارد و خارج می شوند و این خود ترافیک سنگینی ایجاد می کند.

حاج رضا می افزاید: البته نباید فراموش کرد که هر روز چند هزار وانت بار و مغازه دار میوه و تره بار به این مکان می آیند و بعد از خرید اقلام مورد نیاز برای فروش به بازارهای هفتگی و مغازه های خود می روند.

سوالی از این دکان دار می پرسم که از کدام شهرها محصول به میدان تبریز می آید، وی اینگونه جواب می دهد: از همه شهرهای کشور و مخصوصا از جنوب، چراکه در زمستان در شمال غرب محصولات زیادی نداریم و در این موقع سال از جنوب کشور میوه و تره بار تازه به میدان می آید و به فروش می رسد.

وی همچنین می گوید: در مقابل هم خریداران زیادی از شهرستان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان و حتی اردبیل و تهران به اینجا می آیند و محصولات مورد نیاز خود برای فروش و یا انبار کردن را می خرند و به شهرهای خودشان می برند.

صبح ها خلاص شدن از ترافیک به پنج ساعت می رسد

یکی دیگر از غرفه داران میدان بزرگ میوه و تره بار تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه ترافیک میدان خیلی سنگین است، می گوید: صبح ها خلاص شدن از ترافیک به پنج ساعت می رسد، به نظر می رسد دیگر این میدان جوابگو نیست و باید فکر جدیدی برای این موضوع کرد.

علی خلیلی با اشاره به اینکه این میدان آبروی کلانشهر تبریز است، می افزاید: مهمانان و اصناف غیربومی زیادی از شهرهای مختلف کشور به اینجا می آیند و چندهفته ای در هتل های تبریز اقامت می کنند و در این مدت از این میدان هم چند کامیون و تریلی بار و میوه اعلای آذربایجان خریداری کرده و سپس به مقصد مورد نظر منتقل می کنند.

وی با اشاره به اینکه باید شهرداری تبریز چاره ای برای این وضعیت و این ترافیک وحشتناک بیندیشد، ادامه می دهد: در کنار این میدان یک میدان دیگری تعبیه شده و بخشی از حجره داران نیز به آنجا منتقل شوند و یا اینکه کل این میدان را به یک نقطه دیگری از شهر انتقال دهند.

خلیلی همچنین در خصوص بوی نامطبوع حاکم در برخی قسمت های میدان نیز می گوید: وضعیت سرویس بهداشتی های میدان نامناسب است، برخی از سطل آشغال ها منظم شستشو نمی شود و فقط محتویات داخل آن خالی می شود که در دراز مدت باعث بو گرفتن سطل اشغال ها می شود.

این غرفه دار در خصوص اصلی ترین مشکلات این میدان نیز می افزاید: ترافیک سنگین امان مردم را بریده است و بدون شک دیگر این میدان جوابگوی خیل عظیم میوه فروشان چند استان مجاور نیست.

حجره داران کارت خوان ندارند

یکی از میوه فروشان شهرک امام تبریز که مشغول خرید میوه برای مغازه خود است در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید جوابگو نبودن میدان میوه و تره بار تبریز می گوید: مشکلات فقط به ترافیک محدود نمی شود بلکه سرقت در این میدان زیاد است و متاسفانه تعداد زیادی دوربین مدار بسته نیز در میدان نصب نشده تا در خصوص سرقت پیشگیری شود.

رضا رشیدی ادامه می دهد: حجره داران کارت خوان ندارند و بانک های داخل میدان نیز چندان فعال و مجهز نیستند، مجبور هستیم پول های زیادی را با خود حمل کنیم و این خود باعث بوجود آمدن انگیزه سرقت می شود.

وی با اشاره به اینکه تعداد سگ های ولگرد نیز اخیرا در میدان افزایش یافته، می گوید: باید مشکلات این میدان برطرف شود چراکه خیلی از مراجعه کنندگان به این میدان از سایر استان ها آمده اند و قصد خرید محصول را دارند.

رشیدی در خصوص سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کشاورزی سود بیشتری دارد یا واسطه گری محصولات کشاورز، اینگونه جواب می دهد: متاسفانه درکشور ما بیشتر دلالان و واسطه گرها سود می کنند تا کشاورزان، به عنوان مثال گوجه فرنگی در مبدا و در کنار زمین کشاورزی یک کشاورز کیلویی نزدیک 200 تومان است که دلالان آن را خریداری می کنند و به میدان تره بار آورده و به قیمت کیلویی 1000 تومان می فروشند.

وی همچنین می افزاید: بعد مغازه داران در داخل میدان به قیمت 1000 تومان می خرند و در مغازه ها به قیمت کیلویی دو هزار تومان می فروشند؛ یعنی کشاورز با آن همه زحمت و سختی کیلویی 200 تومان و کمتر سود می کند و دلال بالای یک هزار تومان!

معضل ترافیک میدان میوه و تره بار تبریز حل می شود

مدیرعامل سازمان ميادين شهرداري تبريز نیز در خصوص مشکلات موجود میدان و از جمله ترافیک بالای آن می گوید: معضل ترافیک میدان میوه و تره بار تبریز حل می شود چراکه به تازگی تصمیماتی در این خصوص گرفته شده است.

شمس الله فيروزيان با اشاره به اینکه روزانه بیش از دو هزار وانت، کامیونت و بعضاً تریلی برای تخلیه بار و نیز بارگیری میوه و تره بار وارد میدان تره بار تبریز می شوند، ابراز داشت: با احتساب خودروهای اصناف بیش از 384 واحد تجاری، کارکنان آنها، بانک های عامل کارکنان و مشتریان روزانه نزدیک به سه هزار خودرو به میدان تردد می کنند که خود باعث افزایش ترافیک می شود.

وی در ادامه در خصوص اقدامات این سازمان برای روان سازی ترافیک داخل میدان اینگونه پاسخ می دهد: ایجاد محل ویژه پارکینگ، انتقال خودروهای مستهلک و از رده خارج شده که در معابر میدان پارک شده بودند به بیرون از محوطه میدان، اعمال قانون نسبت به صاحبان خودروهایی که نظامات ترافیکی را رعایت نمی کنند، ساماندهی علائم و تابلوهای ترافیکی، برگزاری جلسات بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها درخصوص رفع سد معبر و اخذ احکام مقتضی و اجرای آنها توسط عوامل این سازمان برای کاهش ترافیک انجام شده است.

فیروزیان در خصوص هزینه های ورود به میدان که به صورت دستی گرفته می شود و باعث افزایش ترافیک می شود، گفت: با هوشمند کردن کنترل مبادی ورودی و خروجی میدان و استفاده از IT با هماهنگی سازمان آمار و فن آوری شهرداری تبریز در ارتقای مدیریت ترافیکی، بیش از پیش در رفع مشکلات و ایجاد رفاه بیشتر و مدیریت زمان فروشندگان و خریداران و اقتصاد میدان نقش ایفا خواهیم کرد.

با همه این اوصاف گشت و گذاری چند ساعته در میدان میوه و تره بار تبریز که بدون شک یکی از بزرگترین مکان های عرضه محصولات کشاورزی در کشور است نشان می دهد که این میدان با مشکلات بسیاری مواجه است و این مشکلات در فصل تابستان با افزایش عرضه و تقاضا به اوج می رسد که نیاز است شهردار کلانشهر تبریز در کنار ایجاد و احداث پروژه های چند ده طبقه ای و رفاهی به فکر این چند صد حجره دار میدان بزرگ تبریز نیز باشد و مشکلات این میدان که به نوعی آبروی آذربایجان شرقی در برابر عمده خریداران محصولات کشاورزی کشور است، برطرف و یا حداقل کاهش یابد.

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گزارش از محمدرضا علی اشرفی

عکس از پویا عباسی