آغاز به کار کمیته مبارزه با رشوه و فساد اداری وزارت ورزش از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته مبارزه با رشوه و فساد اداری وزارت ورزش و جوانان به منظور بررسی تخلفات اداری و پیگیری موضوعات بدوی و تجدید نظر تشکیل شده است. محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان ریاست این کمیته را بر عهده دارد و مناف هاشمی، معاون مالی و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان هم نایب رئیس آن است.

نصرالله سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی، آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان همراه با مسئولان حراست این وزارتخانه از جمله اعضای کمیته مبارزه با رشوه و فساد اداری هستند.

این کمیته امروز دوشنبه نخستین جلسه رسمی خود را به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار می‌کند و بدین ترتیب به طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد.