فرهنگ ایثار و شهادت باید به نسل جوان منتقل شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز ورود آزادگان به میهن اسلامی مراسم تجلیل از آزادگان شهر محمدیه با حضور حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه محمدیه، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری، غلامرضا حسن پور فرماندار البرز، حسین بهزادپور شهردار، ایرج زاهدپور مدیرکل امور شهری استانداری، اعشاء شورای اسلامی شهر و جمعی از آزادگان و ایثارگران در تالار اجتماعات شورای اسلامی شهر محمدیه برگزار شد.

ایوب رحیمی در این مراسم گفت: در تاریخ انقلاب اسلامی ایران روزهای بیادماندنی و حماسی فراوانی داریم که هر کدام برگ زرینی است اما ورود آزادگان از روزهای فراموش نشدنی است که همه مردم را شاد کرد.

وی افزود: ایران اسلامی در جنگی نابرابر که در برابر همه کفر رخ داد که رزمندگان ما با شجاعتی مثال زدنی هم در نبرد و هم در اسارات الگویی بی نظیر بودند و با مقاومت دلیرانه خود تاریخ را به گونه ای دیگر رقم زدند و ایامی باشکوه را ثبت کردند.



نگذ اریم ارزشها کم رنگ شود



معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: امروز نگران کم رنگ شدن ارزشها هستیم و آسیب های اجتماعی که جامعه را تهدید می کند نشان می دهد از فرهنگ دفاع مقدس و شهدا فاصله گرفته ایم لذا باید مراقب باشیم و با انتقال درست خاطرات دفاع مقدس و دوران اسارت رزمندگان نگذاریم میراث گرانبهای دفاع مقدس رنگ ببازد.

وی افزود: امروز دشمن با ماهواره ها و جنگ نرم و ایجاد انحراف در اخلاق، باور و اعتقادات دینی تلاش می کند با ترویج بی بند و باری و اعتیاد نسل جوان را تهدید کند که خانواده ها باید مراقب باشند و فرزندان خود را کنترل کنند.



رحیمی بیان کرد: ایران اسلامی امروز هم با حضور در مذاکرات هسته ای نشان داده که اهل منطق وگفتگوست و به دلیل شفافیت در آرمانها و رفتارهایش هیچ نگرانی از همکاری های بین المللی ندارد اما استکبار و غربی ها نشان دادند که در گفتار خود صادق نیستند اما این مذاکران نیت خیرخواهانه و صداقت ایران را نشان خواهد داد و غرب را رسوا خواهد کرد.

وی یادآورشد: مشکل مخالفان ایران اسلامی مسائل هسته ای نیست بلکه اسلام و حکومت دینی است که مقابل استکبار ایستاده و آنها را نگران کرده لذا تمام قد مقابل ایران ایستاده اند و نمی خواهند بگذارند ملل جهان آگاه شوند و در جریان ستم های نظامهای استکباری باشند.



پیگیر شهرستان شدن محمدیه هستیم



رحیمی در خصوص قابلیت شهرستان شدن محمدیه هم گفت: با متوقف شدن طرح تقسیمات کشوری و بررسی طرح جامع به طور کلی هرگونه تغییری در وضعیت شهرها به تصویب این موضوع بستگی دارد که با داشتن ظرفیت های متعدد مسئولان استان پیگیر شهرستان شدن محمدیه هستند و ما هم با جدیت این موضوع را پیگیری می کنیم.

وی افزود: در مورد بیمارستان نیز مقدمات کار فراهم شده و پس از بررسی مشکلات ناشی از کمبود مرکز درمانی امیدواریم با موافقت دکتر زینالو رئسی سابق و دکتر مهرام رئیس جدید این شهر بتواند از بیمارستانی مناسب برخوردار شود.

رحیمی اظهار امیدواری کرد با همکاری بنیاد شهید برای راه اندازی دفتر امور ایثارگران در شهر محمدیه نیز اقدام لازم صورت گیرد.