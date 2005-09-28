طالقاني : كشتي گيران ما در حد توانشان ظاهر شدند // بدترين قرعه 10 سال اخير را آورديم

محمدرضا طالقاني رئيس فدراسيون كشتي و سرپرست تيم هاي اعزامي كشتي فرنگي و آزاد ايران در حالي كه در سالن نپ استاديوم شهر بوداپست به سر مي برد در گفتگويي اختصاصي با "مهر" در خصوص عملكرد ملي پوشان ايران گفت : فقط تيم كشتي ايران نيست كه موفق به كسب مدالهاي مختلف نشده بلكه تيم هاي آمريكا و تركيه هم دستشان خالي مانده است. آمريكايي ها فقط در وزن 74 كيلوگرم صاحب مدال برنز شده اند و تيم تركيه تا امروز هيچ مدالي كسب نكرده و اين در حالي است كه نماينده وزن 120 كيلوگرم تيم آمريكا نيز امروز از دور مسابقات خارج شد.

وي افزود: امير گنجي دلاور كشتي ما در اين مسابقات دو حريف قدرتمند خود را با ضربه فني از دور مسابقات خارج كرد و اگر مصدوميت شديد گريبان او را نمي گرفت بطور حتم صاحب مدال مي شد.

طالقاني در ادامه خبر از مذاكره خصوصي با مارتينتي رئيس فدراسيون جهاني كشتي داد و گفت: طي گفتگويي كه با او داشتم از وي خواستم تا فيلم حاجي زاده برابر نيكلاي پاسار را مجددا مروركند چرا كه حاجي زاده موفق شد حريفش را از بالا روي پل ببرد كه امتياز براي او در نظر گرفته نشد. همچنين دراين جلسه يك ساعته بنا بر تبادل نظرهايي كه داشتيم موفق به تحكيم روابط فدارسيون كشتي با فيلا شديم و موضوع ميزباني جام جهاني را نيز پيش كشيديم كه فردا به نتيجه نهايي مي رسيم و نسبت به اين موضوع بسيار خوشبين هستم.

وي خاطرنشان كرد: تيم كشتي آزاد ساعت 16 عصر جمعه به تركيه مي رسد و 5/2 بامداد در تهران خواهد بود. همچنين فرنگي كاران در هتل محل مسابقات اسكان داده شده اند و از روحيه خوبي نيز برخوردارند.