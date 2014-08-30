به گزارش خبرنگار مهر، «متروپل» آخرین فیلم مسعود کیمیایی اواخر شهریور سال جاری با همت موسسه هنر اول در شبکه نمایش خانگی عرضه می‌شود. نسخه نمایش خانگی این فیلم شامل پشت صحنه، عکس و آنوس های فیلم است که پشت صحنه این فیلم برای بار اول است که منتشر خواهد شد.

سکانس پایانی فیلم در نسخه ای که به اکران درآمد بنا بر تصمیم مسعود کیمیایی حذف شد که در نسخه نمایش خانگی بخشی به عنوان صحنه های حذف شده گنجانده خواهد شد.

«متروپل» تازه ترین فیلم مسعود کیمیایی است که در سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در بخش مسابقه سینمای ایران حضور داشت و نخستین اکران آن در جشنواره فیلم فجر بود.

این فیلم اواخر بهار امسال در قالب اکران دوم نوروزی در سینماهای تهران و شهرستان ها اکران شد و فروشی معادل ششصد میلیون تومان داشت.

کیمیایی بر خلاف فیلم های دیگرش این بار قهرمان قصه اش را یک زن انتخاب کرده است. این شخصیت «خاتون» نام دارد و مهناز افشار ایفاگر نقش اولین قهرمان زن فیلم مسعود کیمیایی است. علیرضا زرین‌دست فیلمبردار سینمای ایران در این فیلم کار فیلمبرداری را برعهده دارد و «متروپل» ششمین همکاری کیمیایی و زرین دست محسوب می‌شود.

مهناز افشار، محمدرضا فروتن‌، پولاد کیمیایی‌، ساعد سهیلی، شقایق فراهانی‌ و سحر دولت‌شاهی از بازیگران اصلی فیلم هستند و 10 نفر از بازیگران هم از مدرسه آزاد فیلم که مدیریتش بر عهده مسعود کیمیایی است، انتخاب شدند.

مسعود کیمیایی این روزها مشغول نگارش فیلمنامه تازه اش است.