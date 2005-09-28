تجمع دانشجويان معترض پايان يافت

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" امروز بيش از هزار نفر از دانشجويان دانشگاه هاي مختلف تهران در مقابل سفارت انگليس گرد هم آمدند تا اعتراض خود را به سياست هاي گستاخانه انگليس نشان داده و از دولتمردانمان بخواهند كه هر چه زودتر سفير انگليس را از ايران اخراج كنند.

پس از سخنراني تعدادي از دانشجويان به نمايندگي از تشكل هاي مختلف دانشجويي، درگيري دانشجويان با نيروي انتظامي براي ورود به سفارت انگليس آغاز شد و اين درگيري كه نيروي انتظامي براي متفرق كردن دانشجويان در آن از گاز اشك آور و باتوم استفاده كرد، حدود يك ساعت به طول انجاميد.

در طي اين درگيري ها تعدادي از دانشجويان زخمي شدند كه اين موضوع باعث خشم بيشتر آنان مي شد. آنان در وهله اول خواستار آن بودند كه پرچم انگليس پايين كشيده شود.

در طي اين درگيري ها تعداد زيادي از شيشه هاي سفارت نيز بر اثر اصابت سنگهايي كه از جانب دانشجويان به سمت سفارت رها شده بود، شكسته شد.

اين گزارش حاكيست پس از دقايقي سردار طلايي در ميان دانشجويان حاضر شد و ضمن آن كه از آنان مي خواست هر چه زودتر متفرق شوند، به علت برخوردي كه با آنان صورت گرفت، عذرخواهي كرد.

پس از سخنان سردار طلايي، دانشجويان به تدريج متفرق شدند اما به رسانه هاي خارجي و سردمدارانشان كه با شگفتي در حال ثبت و مشاهده اعتراض گسترده و شديد دانشجويان ايراني به سياست هاي قرون وسطايي انگليس بودند، متوجه شدند كه ايران، افغانستان يا عراق و قرن 21 نيز قرون وسطي نيست.