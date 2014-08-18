اتهامات موکلم سیاسی است نه اقتصادی و امنیتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود علیزاده طباطبایی قبل از ورود به دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران گفت: ما هیچ کدام از اتهامات وارده را قبول نداریم و اتهامات موکلم نه امنیتی و نه اقتصادی است بلکه سیاسی است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشتر اتهامات موکلم مربوط به اتفاقات سال 88 است.

وی در مورد برآوردش از دادگاه گفت: برآورد ما این است که ما روسفید می شویم و آنهایی که پرونده را ساخته اند روسیاه می‌شوند.

وی در پاسخ به پرسش مهر در خصوص علت فرار مهدی هاشمی از خبرنگاران گفت: دادگاه از ما خواسته است که از در دیگری تردد کنیم و موکلم قصد فرار از خبرنگاران را ندارد.