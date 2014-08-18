به گزارش خبرنگار مهر، پس از سکوت خانواده هاشمی در 3 جلسه قبلی، واکنش وکلای مهدی هاشمی، خود متهم و فاطمه هاشمی قبل از چهارمین جلسه دادگاه خبرساز شد.

ساعت 9:45 دقیقه صبح دوشنبه امروز وحید ابوالمعالی و محمود علیزاده دو وکیل مهدی هاشمی خود را به محل دادگاه رساندند.

محمود علیزاده در جمع خبرنگاران در خصوص اتهامات موکلش گفت: اتهامات مهدی هاشمی نه اقتصادی و نه امنیتی است، بلکه سیاسی است.

وی در خصوص اتهامات موکلش در پرونده استات اویل نیز گفت: در این زمینه اتهاماتی علیه موکلم وجود دارد که این اتهامات نیز سیاسی است و این اتهامات از سوی برخی نهادهای مسئول رد شده است.

علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: امروز چهارمین جلسه محاکمه موکلم برگزار می شود که اولین جلسه به ریاست قاضی سراج و 2 جلسه دیگر به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

در ادامه هوشنگ پوربابایی سومین وکیل مهدی هاشمی در محل دادگاه حاضر شد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من نمی توانم در مورد جزئیات دادگاه اظهارنظر کنم. رئیس شعبه جلسات دادگاه را غیرعلنی اعلام کرده است.

وی در خصوص اینکه دفاعیات متهم چند جلسه طول می کشد، گفت: این موضوع بستگی به نظر قاضی دارد.

مهدی هاشمی که پیش از این از دری دیگر وارد دادگاه می شد با یک دستگاه خودروی سمند و همراه فاطمه هاشمی خود را به محل برگزاری جلسه محاکمه رساندند. وی در برابر پرسش خبرنگاران سکوت کرد و خطاب به خبرنگار رسانه ملی گفت: شما دروغگو هستید.

فاطمه هاشمی نیز به خبرنگار واحد مرکزی خبر اجازه مصاحبه و تصویربرداری نداد.

ساعت 9 صبح جلسه دادگاه به ریاست قاضی مقیسه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.

دقایقی پس از شروع دادگاه فاطمه هاشمی از دادگاه خارج شد و علت خروج رو غیرعلنی بودن دادگاه اعلام کرد.