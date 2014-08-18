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۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۹:۲۰

گزارش مهر/

آغاز چهارمین جلسه محاکمه مهدی هاشمی/ حاشیه‌های محاکمه یک آقازاده

آغاز چهارمین جلسه محاکمه مهدی هاشمی/ حاشیه‌های محاکمه یک آقازاده

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی دقایقی قبل در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از سکوت خانواده هاشمی در 3 جلسه قبلی، واکنش وکلای مهدی هاشمی، خود متهم و فاطمه هاشمی قبل از چهارمین جلسه دادگاه خبرساز شد.

ساعت 9:45 دقیقه صبح دوشنبه امروز وحید ابوالمعالی و محمود علیزاده دو وکیل مهدی هاشمی خود را به محل دادگاه رساندند.

محمود علیزاده در جمع خبرنگاران در خصوص اتهامات موکلش گفت: اتهامات مهدی هاشمی نه اقتصادی و نه امنیتی است، بلکه سیاسی است.

وی در خصوص اتهامات موکلش در پرونده استات اویل نیز گفت: در این زمینه اتهاماتی علیه موکلم وجود دارد که این اتهامات نیز سیاسی است و این اتهامات از سوی برخی نهادهای مسئول رد شده است.

علیزاده طباطبایی خاطرنشان کرد: امروز چهارمین جلسه محاکمه موکلم برگزار می شود که اولین جلسه به ریاست قاضی سراج و 2 جلسه دیگر به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

در ادامه هوشنگ پوربابایی سومین وکیل مهدی هاشمی در محل دادگاه حاضر شد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من نمی توانم در مورد جزئیات دادگاه اظهارنظر کنم. رئیس شعبه جلسات دادگاه را غیرعلنی اعلام کرده است.

وی در خصوص اینکه دفاعیات متهم چند جلسه طول می کشد، گفت: این موضوع بستگی به نظر قاضی دارد.

مهدی هاشمی که پیش از این از دری دیگر وارد دادگاه می شد با یک دستگاه خودروی سمند و همراه فاطمه هاشمی خود را به محل برگزاری جلسه محاکمه رساندند. وی در برابر پرسش خبرنگاران سکوت کرد و خطاب به خبرنگار رسانه ملی گفت: شما دروغگو هستید.

فاطمه هاشمی نیز به خبرنگار واحد مرکزی خبر اجازه مصاحبه و تصویربرداری نداد.

ساعت 9 صبح جلسه دادگاه به ریاست قاضی مقیسه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.

دقایقی پس از شروع دادگاه فاطمه هاشمی از دادگاه خارج شد و علت خروج رو غیرعلنی بودن دادگاه اعلام کرد.

 

کد مطلب 2352029

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