پیشنهاد جدید مصر درباره آتش بس در نوارغزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، مصر میانجیگر مذاکرات آتش بس میان طرف های فلسطینی و اسرائیلی پیشنهاد جدیدی را در این زمینه مطرح کرد که به موجب آن آتش بس موقت در نوارغزه ادامه پیدا می کند و پس از گذشت یک ماه مذاکرات برای دستیابی به آتش بس دائم آغاز خواهد شد.

در جریان این مذاکرات احداث بندر و فرودگاه در غزه و بازگرداندن اجساد نظامیان اسرائیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این پیشنهاد شامل رفع محاصره نوارغزه نیست بلکه به بازگشایی گذرگاه ها اشاره دارد. این پیشنهاد در حالی مطرح می شود که گروه های مقاومت فلسطین رفع محاصره غزه و بازگشایی گذرگاه رفح را شرط پذیرش آتش بس فراگیر اعلام کرده اند.

در مقابل یک منبع فلسطینی آگاه اعلام کرد که برخی وزیران کابینه رژیم صهیونیستی در حال فشار بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم هستند تا وی مذاکرات آتش بس را متوقف کند و به جنگ در غزه تا زمان نابودی جنبش حماس ادامه دهد.

در حال حاضر آتش بس موقت 5 روزه در نوارغزه برقرار است که امشب به پایان می رسد.