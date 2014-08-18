پرونده آمریکا درباره ایران بسیار سیاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان صبح دوشنبه در جمع پرسنل این اداره کل به مناسبت سالروز کودتای 28مرداد گفت: آمریکا هیچ وقت قابل اعتماد نیست و کودتای 28مرداد سند معتبر برای بی اعتمادی جمهوری اسلامی به دولت مردان آمریکایی است.

وی با اشاره به سالروز کودتای 28 مرداد، اظهار داشت : بی اعتمادی به استکبار جهانی درسی است که ایرانیان از حادثه تلخ کودتای 28 مرداد آموخته اند و ملت مسلمان ایران تجربه های خود را سخت به دست آورده است.

وی افزود: مطالعه تاریخ معاصر به ویژه ایران اسلامی سندی زنده بر این مدعا است که قدرت های غرب همواره برای تامین منافع خود از هیچ خیانتی برای نیل به اهداف شوم فروگذار نمی کند.

وی با بیان این‌که آمریکا خود را منادی دموکراسی و آزادی در جهان معرفی می کند، اما در عمل حامی جدی دیکتاتوری و سلطنت‌طلبی است، خاطرنشان کرد: کودتای 28 مرداد، کودتای اخیر مصر، حمایت از شیوخ مرتجع عربی و رژیم دیکتاتوری مبارک پیش از بیداری اسلامی تنها گوشه‌ای از دخالت‌های آمریکا در امور داخلی کشورهاست.

شکریان ضمن اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص عدم اعتماد جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکایی ها تصریح کرد: دعای حقوق بشری و شعار دموکراسی آمریکا با نقش ایالات متحده در کودتای 28 مرداد سال 1332 تناقض دارد و در واقع کودتای 28 مرداد بازگشت دیکتاتوری در ایران، سرکوب اراده ملی مردم، زمینه‌سازی برای چپاول ثروت ملی از سوی غرب و همچنین سند آشکار دشمنی آمریکا با ایران است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان ، کودتای 28 مرداد را پس از مشروطیت بزرگ‌ترین رخداد سیاسی ایران قبل از انقلاب دانست و گفت: هرچند آمریکا نقش اصلی در وقوع این کودتا داشت، اما نباید فراموش کرد که بازگشت شاه نشأت گرفته از جدایی مصدق با روحانیت آگاه و مجاهد بود.

وی با اشاره به اعتماد مصدق در کودتای 28مرداد به آمریکا و عدم اعتناء به نصایح آیت الله کاشانی ، روحانیت و نیروهای ارزشی وقت تاکید کرد : با توجه به همه آن اتفاقات و عبرتهای تاریخی انقلاب اسلامی ایران از دخالت مستقیم آمریکا در کشور ، یاسرعرفات و محمد مرسی و ....از نمونه ی بارز فتنه انگیزی و دخالت مستقيم آمریکایی ها در امور داخلی کشورهای منطقه است .

حجت الاسلام شکریان در پایان با تأکید بر این‌که کودتای 28 مرداد در ایران نتیجه اعتماد به آمریکا و عدم حضور مردم در صحنه بود ، خاطرنشان کرد: آمریکا هیچگاه با ملت ایران صادقانه برخورد نکرده است و در طول سه دهه گذشته همواره تلاش داشته با فتنه‌انگیزی و توطئه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پی براندازی نظام اسلامی است .