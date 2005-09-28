بازار رشوه در رقابتهاي جهاني داغ است

به گزارش "مهر" يكي از مسئولان فدراسيون كشتي كه درمحل برگزاري رقابت هاي جهاني بوداپست مجارستان حضوريافته با اعلام اين خبر گفت : عده اي از كشتي گيران خارجي براي كسب مدال به حريفانش دلار مي دهند تا بتوانند دررده بندي اوزان جايي براي خود دست و پا كنند.

وي با تقبيح اين حركت از سوي كشتي گيران خارجي از مسوولان فدراسيون جهاني كشتي خواست تا با اين پديده ناشايست برخورد كرده تا فضاي كشتي به اينگونه مسايل آلوده نشود.

