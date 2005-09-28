بازار رشوه در رقابتهاي جهاني داغ است

به گزارش "مهر" يكي از مسئولان فدراسيون كشتي كه درمحل برگزاري رقابت هاي جهاني بوداپست مجارستان حضوريافته با اعلام اين خبر گفت : عده اي از كشتي گيران خارجي براي كسب مدال به حريفانش دلار مي دهند تا بتوانند دررده بندي اوزان جايي براي خود دست و پا كنند.
وي با تقبيح اين حركت از سوي كشتي گيران خارجي از مسوولان فدراسيون جهاني كشتي خواست تا با اين پديده ناشايست برخورد كرده تا فضاي كشتي به اينگونه مسايل آلوده نشود.
برخي كشتي گيران خارجي حاضر در رقابتهاي كشتي آزاد قهرماني جهان در جريان برگزاري مسابقات براي كسب مدال به پرداخت رشوه متوسل شده اند.
