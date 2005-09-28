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۶ مهر ۱۳۸۴، ۲۰:۲۰

نماينده فدراسيون بدمينتون ايران:

امتيازات رقابتهاي بدمينتون غرب آسيا در رده بندي جهاني قرارمي گيرد

نماينده فدراسيون بدمينتون ايران گفت:امتيازات رقابتهاي بدمينتون غرب آسيا در رده بندي جهاني قرارمي گيرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" علي اصغرخليل زاده امينيان روزچهارشنبه در آستانه برگزاري سومين دوره مسابقات بدمينتون غرب آسيا به ميزباني شهرداري مشهد افزود: اين مهم سبب مي شود تا بدمينتون بازان تلاش بيشتري براي كسب عناوين برتربعمل آورند.
وي درخصوص تغييرمقررات بدمينتون گفت: دركنفدراسيون بدمينتون آسيا مقررشد تا اين تغييرات ازسال 2006 به اجرا درآيد.
امينيان تغيير درنحوه امتيازات، زمان برگزاري مسابقات وجايگزين كردن توپهاي پلاستيكي به جاي توپهاي پري " پردار" را از جمله اين تغييرات عنوان كرد.
وي درخصوص حضور تيمهاي تركيه وپاكستان گفت: مقدمات حضور اين تيمها ازسوي فدراسيون درحال انجام است.
امينيان اظهار اميدواري كرد: مشكلي براي عدم حضور تيمها درمسابقات به وجود نيايد.

کد مطلب 235209

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