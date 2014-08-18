به گزارش خبرنگار مهر، اعتبار لازم برای تکمیل این 107 پروژه ورزشی و افتتاح آنها از محل بودجه سال‌‎های 92 و 93 وزارت ورزش و جوانان در بخش عمرانی تامین شده است. با افتتاح این تعداد پروژه ورزشی در مجموع 423 هزار متر مربع به فضای ورزشی کشور اضافه خواهد شد.

این در حالی است که پیش از این و در طول یازدهم 234 پروژه ورزشی در کشور افتتاح شده بود. بدین ترتیب با در نظر گرفتن پروژه‌هایی که در هفته دولت افتتاح خواهد شد، مجموع پروژه‌های مورد بهره برداری در دولت فعلی 341 پروژه شامل 224 پروژه شهری و 117 پروژه روستایی خواهد شد.

این پروژه‌ها به طور کلی 870 متر مربع فضای ورزشی در کشور ایجاد کرده‌اند.