به گزارش خبرنگار مهر، عبد الحسن مقتدایی شامگاه گذشته در کارگروه اشتغال که با حضور جمعی از مسئولان استانی و کشوری در استانداری خوزستان برگزار شد با بیان اینکه در استان فرهنگ کار گروهی نهادینه نشده است، عنوان کرد: بسیاری از استخدام های صورت گرفته در خوزستان به صورت گروهی انجام می پذیرد.

وی افزود: اعطای وام های مشاغل خانگی در برخی شهرستان های استان بسیار موفق بوده و آمار اشتغال در این نواحی افزایش یافته به همین دلیل بهتر است که شهرستان هایی که در این حوزه موفق عمل کرده اند به عنوان الگو برای سایر شهرستان ها در نظر گرفته شوند.

استاندار خوزستان با اشاره به ایجاد اشتغال در اجرای طرح 550 هزار هکتاری رهبری گفت: با اجرای این طرح می توان اشتغال دائم در استان ایجاد کرد. در زمان اجرای این طرح در سال جاری حدد 13 تا 15 هزار شغل ایجاد می شود.

مقتدایی تصریح کرد: مسئولان مربوطه باید از این فرصت ایجاد شده در راستای ایجاد اشتغال بهره بگیرند.

وی با اشاره به اینکه میزان بهره وری استان از این طرح باید بین 80 تا 90 درصد باشد، اظهار کرد: مسئولان مربوطه در مدت زمان اجرای طرح زمان دارند تا صنایع تبدیلی این طرح را مورد بررسی دقیق قرار دهند تا پس گذشت چند سال بتوانی محصولات کشاورزی که با کیفیت بالا تولید شده اند را به خوبی به فروش برسانیم.

استاندار خوزستان تصریح کرد: از بین 16 پیمانکار این طرح 10 مورد از آنها بومی استان هستند. اجرای این طرح مانند زنگ تنفسی برای بخش اشتغال استان است.

مقتدایی افزود: ما می توانیم از مسیر اندیمشک تا شلمچه را در این طرح مسیر ریلی ایجاد کنیم و دور منطقه را حصار بندی کنیم تا یک منطقه آزاد کشاورزی برای اولین بار در دنیا و کشور ایجاد شود تا سرمایه گذاران هم جذب شوند.

وی عنوان کرد: به منظور احیای صنعت گردشگری در استان هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار به منظور احیای تالاب ها و رودخانه و زیبا سازی دریاچه های پشت سد های اسنان در نظر گرفته شده است.