خزر دریای صلح و دوستی است/ توریسم دومین صنعت پردرآمد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار مازندران صبح دوشنبه در نخستین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اکو در سالن هتل رامسر، با اشاره به اهمیت دریای خزر افزود: دریای خزر دریایی بوده که در کالبد و روح ان، دوستی، صلح، همزیستی مسالمت آمیز و برادارانه میان کشورهای پیرامون آن شکل گرفته است.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه بقا و پایداری دریای خزر به یمن نگاهداشت دقیق و توجه به مخاطراتی بوده که زیست بوم آن را تهدید می کند، تصریح کرد: حفظ و صیانت از این ودیعه گرانقدر، چراغ راهی برای آینده روشن است.

فلاح با بیان اینکه ایران را می توانیم به جهانی در یک مرز بپنداریم که ترکیبی از جاذبه های مختلف گردشگری را با ابعاد مختلف فرهنگی، تاریخی، مذهبی، طبیعی و زیستی با معنویت ایمان و عرفان شرقی در آن گردهم آمده است، افزود: مازندران یکی از مهم ترین نقاط و مراکز هدف گردشگری داخلی و خارجی در کشور محسوب می شود.

وی تاکید کرد: موقعیت ویژه طبیعی، اکوسیستم موصوف به خزری که حد میانی دریای مازندران و رشته کوه های البرز را در بر می گیرد حائز شرایط ویژه ای بوده که با هیچ اکوسیستم دیگری در جهان مشابهت ندارد.

استاندار مازندران با اعلام اینکه در کنار جاذبه های طبیعی، زیستی و محیطی بهترین امکانات روز دنیا با مدیریت دو دانشگاه علوم پزشکی در قالب 43 بیمارستان و مراکز پرتعداد درمانی تخصصی و فوق تخصصی با تعرفه های حداقلی و بسیار پایین به مراجعان عرضه می شود، افزود: از مشخصات امکانات و ظرفیت های گردشگری پزشکی در مازندران می توان به فعالیت مراکز تخصصی درمانی جراحی قلب باز، سوختگی و جراحی ترمیمی، طب سنتی و مکمل، جراحی پلاستیک، مراکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباوری می توان نام برد.

وی افزود: در حوزه توریسم پژشکی فعالیت برخی مراکز درمانی که طبق استانداردهای پذیرفته شده دنیا، اقدام به درمان بیماران با الگوها و ارزش های پزشکی سنتی ایرانی می کند، از ظرفیت های مازندران است.

فلاح بیان کرد: صنعت توریسم به عنوان دومین صنعت پردرآمد جهان بخش مهمی از توجه خود را معطوف به حوزه سلامت کرده که بازار بسیار متنوعی را شامل شده و رقمی بیش از ده درصد درآمد کشورهای جهان را شامل می شود.

استاندار مازندران گفت: مازندران با دارا بودن شرایط بسیار قابل توجه موصوف به همراه امکانات زیرساختی نظیر فرودگاه ها، خطوط جاده ای و ریلی، هتل ها، مراکز اقامتی و پذیرایی بستر مناسبی برای حضور گردشگران از کشورهای همسایه و عضو اکو است.

وی تاکید کرد: معتقدیم اکو جدای از ظرفیت ها و فعالیت ها در حوزه همکاری های اقتصادی می تواند به درستی در گفت و گوی فرهنگی، گسترش تعاملات تاریخی و علمی و بررسی موضوعات مختلف نقش آفرین باشد.

فلاح گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران با تسهیل و مناسب سازی قوانین و ارائه مجوز ایجاد شرکت های گردشگری سلامت همراه و مشوق این مهم است.