به گزارش خبرنگار مهر، زمستان سال گذشته بود که باشگاه پرسپولیس پنجاه سالگی خود را با حضور پیشکسوتان و مسئولان این باشگاه در برج میلاد جشن گرفت. یکی از بخش های این مراسم رونمایی از تابلو «پرسپولیس» بود که به مناسبت 50 سالگی باشگاه پرسپولیس به مرتضی نداف سفارش داده شد و در این مراسم ضمن رونمایی به امضای علی پروین، علی دایی، همایون بهزادی و محمد رویانیان رسید.

همان طور که در خبرهای مربوط به جشن پرسپولیس اعلام شده بود و به گفته مرتضی نداف خالق این تابلو، قرار بود این اثر در جشن پرسپولیس به حراج گذاشته شود و مبلغ آن به طور مساوی میان این هنرمند و باشگاه تقسیم شود.

گفته شد که این اثر در جشن پرسپولیس به مبلغ 300 میلیون تومان حراج شد که خریدار آن نیز حسین هدایتی بود که آن را خریداری کرده و به محمد دادکان هدیه داده است.

اکنون آغاز این قصه است؛ چراکه مرتضی نداف از زمستان سال گذشته تاکنون هیچ وجهی بابت حراج شدن تابلو خود دریافت نکرده است و با توجه به تغییر و تحولات مالی و مدیریتی در باشگاه پرسپولیس کسی پاسخگوی این موضوع نیست که تابلو کجاست، مبلغ حراج شده به چه کسی تعلق گرفته و چرا با هنرمند طبق وعده ای که داده شده تسویه نشده است.

هنرمندی که می‌گوید 10 میلیونم را بدهید

مرتضی نداف در گفتگو با خبرنگار مهر اذعان کرده است که قرار بود نیمی از مبلغ این حراج که از سوی آقای هدایتی 300 میلیون تومان خریداری شده به او اختصاص یابد اما در پیگیری هایی که داشته به او اعلام شده است که اعطای این مبلغ برای باشگاه امکان پذیر نیست.

حالا نداف خواهان دریافت هزینه تمام شده این تابلو به مبلغ 10 میلیون تومان است و از خیر مبلغ حراج شده این تابلو گذشته است.

نداف معتقد است که این تابلو حدود 10 میلیون تومان برای او هزینه داشته و اگر قرار است که مسئولان باشگاه پرسپولیس به وعده خود مبنی بر اعطای نیمی از مبلغ حراج شده این اثر به وی عمل نکنند، دست کم مبلغ 10 میلیون تومان هزینه‌کرد این تابلو را به وی بپردازند.

در تماس خبرنگار مهر با محمد رویانیان مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس که به خواسته او این تابلو سفارش داده شده است، او تأکید کرد که این موضوع طی مذاکره با رحیمی مدیرعامل کنونی باشگاه پرسپولیس حل و فصل خواهد شد.

رویانیان به مهر توضیح داد

رویانیان با توسل به ائمه اطهار قسم یاد کرد که این تابلو قرار بود که هدیه‌ای به باشگاه پرسپولیس به مناسبت 50 سالگی آن باشد اما بعد از مدتی گفته شد که هزینه این تابلو حدود 10 میلیون تومان است.

سردار رویانیان وعده داد که این مبلغ را فراهم کرده و با همکاری آقای رحیمی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به هنرمند این اثر پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس درباره حراج این تابلو به مبلغ 300 میلیون تومان هم توضیح داد: این طور نیست. آقای هدایتی در مراسم جشن پرسپولیس اعلام کرد که این تابلو را به نام آقای محمد دادکان می خرم و ایشان هم آن را به شیرخوارگاه آمنه هدیه داد. بنابراین نه بنده و نه باشگاه پرسپولیس هیچ کدام از این بابت پولی دریافت نکرده ایم.

رویانیان تصریح کرد: هر چه آقای دادکان در این زمینه بگوید مورد قبول من نیز هست به هر حال ما تصور می کردیم که این تابلو هدیه به باشگاه است اما حالا این هنرمند مدعی شده است که این تابلو 10 میلیون تومان هزینه داشته است که وقتی از این موضوع مطلع شدم به آقای رحیمی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفتم و قرار شد که این مبلغ را به هر حال جور کرده و پرداخت کنیم.

قائم مقام باشگاه پرسپولیس چه می‌گوید

بهروز منتقمی قائم‌مقام باشگاه پرسپولیس نیز در این باره به خبرنگار مهر توضیح داد: آقای رویانیان در زمان جشن پرسپولیس مدیرعامل باشگاه بودند و هرچه در این زمینه گفته درست است و مورد تأیید ما نیز هست.

وی افزود: در زمینه پرداخت ها و مسائل مالی من مسئولیتی ندارم و این موضوع را باید از امور مالی پیگیری کرد.

تلاش ما برای تماس با مدیر عامل باشگاه پرسپولیس به نتیجه نرسید اما بر اساس وعده های رویانیان مدیر عامل سابق این باشگاه، این موضوع اگر چه باب میل هنرمند خالق این اثر به اتمام نخواهد رسید اما هزینه های تابلو خود را دریافت خواهد کرد.

گزارش از فاطمه حامدی‌خواه