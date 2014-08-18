پیاده راه تجریش ــ قدس تا پایان سال عملیاتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال کامیاب با بیان این مطلب اظهار کرد: طراحی و نظارت بر اجرای پروژه پیاده راه تجریش ـ میدان قدس برعهده سازمان زیباسازی است اما پروژه را منطقه یک اجرایی می کند.

وی با بیان اینکه این پروژه نیاز به چند مورد تملک دارد که این امر توسط منطقه یک در حال پیگیری است، افزود: امیدواریم گام نخست اجرای پروژه پیاده راه تجریش ـ قدس در سال جاری کلید بخورد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران اضافه کرد: این پیاده راه در فاز اول در مسیر غرب به شرق میدان تجریش تا میدان قدس و در بخش جنوبی خیابان شهرداری اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: در فاز بعدی ، شمال خیابان یا همان مسیرتردد از میدان قدس تا میدان تجریش به پیاده راه تبدیل می شود و احتمالا ورود و خروج به بیمارستان شهدای تجریش از در شمالی این بیمارستان انجام خواهد شد.

کامیاب با بیان اینکه پیاده راه شدن یک مسیر نیازمند مطالعات جدی و همه جانبه است، گفت: به طور حتم فضایی که قرار است تبدیل به پیاده راه شود باید تمامی مباحث فرهنگی ، اجتماعی، پیامدهای منطقه ای و ترافیکی در آن لحاظ و مطالعه شود که از این منظر هم پروژه در دست اقدام است.

