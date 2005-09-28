۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۹:۳۷

با جنجال سازي تبليغاتي ؛

رژيم صهيونيستي موشك شهاب 3 ايران را تهديدي براي امنيت خود خواند

رئيس اطلاعات نظامي رژيم صهيونيستي موشك شهاب 3 ايران را تهديدي براي امنيت اسرائيل تلقي كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ژنرال " آهارون زئيفي" رئيس اطلاعات نظامي رژيم اسرائيل كه در همايشي در دانشگاه تل آويو صحبت مي كرد همچنين مدعي شد: درحال حاضر هيچ ائتلاف نظامي (عربي ) كه امنيت اسرائيل را به خطربياندازد وجود ندارد اما ما نگران تهديد حمله موشكهاي قسام جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) و موشكهاي دوربرد " شهاب 3 " ايران نگران هستيم . 

وي درادامه همچنين گفت : پس از خروج نيروهاي اسرائيلي ازنوارغزه، گروه تروريستي القاعده از طريق منافذ مرزهاي رفح و مصر به منطقه غزه نفوذ كردند.

اين مسئول نظامي رژيم اشغالگر قدس مدعي شد كه گروه القاعده ازراه منافذ بين مصر و نوار غزه به اين منطقه نفوذ كرده است .

زئيفي در اظهاراتي عوام فريبانه ابراز عقيده كرد كه اسرائيل بايد درآينده اي نزديك نيروهاي خود را ازساير مناطق اشغالي كرانه باختري رود اردن خارج كند زير اين به سود تل آويو مي باشد.

کد مطلب 235215

