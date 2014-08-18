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۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

طی یک سال گذشته/

122 قرارداد سرمایه گذاری در شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان به امضا رسید

122 قرارداد سرمایه گذاری در شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان به امضا رسید

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی سیستان و بلوچستان گفت: طی یک سال گذشته تاکنون تعداد 122 فقره قرار داد با سرمایه گذاران و کار آفرینان استان منعقد شده است.

محمد یعقوبی در گفتگو با مهر بیان داشت: تعداد قرار دادهای منعقده در طی یک سال گذشته حدود 7 در صد از کل قرار دادهای منعقده را از ابتدای تاسیس شهرک ها تاکنون تشکیل می دهد.

وی حوزه در برگیری این قرار دادها را شامل شهرک ها و نواحی صنعتی زاهدان -میرجاوه، شهرک کارگاهی زاهدان، زاهدان کامبوزیا، کنارک، زابل، چابهار، ایرانشهر و سراوان، سرباز ونیکشهر، ادیمی، بنجار، پسابندر، زابلی و زهک است.

وی ادامه داد: علاوه بر موارد مذکور همچنین از مرداد ماه سال گذشته تا کنون تعداد 111 واحد تولیدی صنعتی در نواحی صنعتی و شهرک های استان به بهره برداری رسیده است.

رییس هیتت مدیره شرکت شهرک های صنعتی سیستان وبلوچستان خاطر نشان کرد: این تعداد واحد تولیدی زمینه اشتغال را برای 693 نفر فراهم آورده است.

وی میزان سرمایه گذاری این تعداد واحد تولیدی را 444 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: آغاز به کار این واحد ها علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار به رونق صنعت و اقتصاد استان کمک می کند.

کد مطلب 2352154

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