پيام تبريك رييس كميته ملي المپيك به رييس جديد سازمان تربيت بدني

به گزارش خبرنگار"مهر" متن اين پيام بدين شرح است :
جناب آقاي مهندس محمد علي آبادي ، معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني، بدينوسيله انتصاب جنابعالي به عنوان معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني را تبريك مي گويم . اميدوارم در راستاي نگرش رييس جمهور محترم به ورزش ، به عنوان جزء مهمي از ضرورت زندگي ، وسيله اي براي تعالي انسانها و همچنين عاملي مهم براي صدور پيام انقلاب و فرهنگ اسلامي ، شاهد توسعه و اعتلاي بيشتر ورزش كشور باشيم كه با عنايت به تجربيات ارزنده ، توانمنديهاي بالا ، واقع بيني و بويژه ارتباط نزديك جنابعالي با رياست محترم جمهوري اسلامي ايران و البته با ياري خداوند بزرگ اين هدف محقق خواهد شد .در اين مسير كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران نيز حسب وظايف و مسئوليتهاي خود با تمام توان در خدمت ورزش كشور خواهد بود . توفيق روزافزون جنابعالي در خدمت به نظام جمهوري اسلامي ايران و ملت قهرمان پرور كشورمان از خداوند متعال مسئلت مي نماييم .
دكتر قراخانلو رييس كميته ملي المپيك كشورمان طي پيامي ، انتخاب مهندس محمد علي آبادي را به سمت معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني تبريك گفت .
