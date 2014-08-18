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۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۹

دهرویه:

بسته های بهداشتی سازمان ملل متحد بین پناهندگان استان گلستان توزیع شد

بسته های بهداشتی سازمان ملل متحد بین پناهندگان استان گلستان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اتباع و امور مهاجرین خارجی استانداری گلستان گفت: بسته های بهداشتی سازمان ملل متحد بین پناهندگان و اتباع خارجی ساکن در استان گلستان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دهرویه صبح دوشنبه در نشست خبری با رسانه های استان، با اعلام این خبر، گفت: اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان بدنبال دریافت سومین مرحله از کمکهای بهداشتی از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد با همکاری مرکز بهداشت استان، اقدام به توزیع این بسته های بهداشتی کرده است.

دهرویه افزود: در راستای ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، فرهنگ سازی در زمینه آموزش و رعایت مسائل بهداشتی خانوارهای آسیب پذیر اتباع خارجی، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اقدام به تهیه و ارسال بسته های بهداشتی به استانهای دارای بیشترین خدمات به پناهندگان از جمله استان گلستان کرده است .

وی ادامه داد: تعداد این بسته ها شامل 1000 کارتن ملزومات بهداشتی برای دختران و زنان در سنین باروری و 500 کارتن کیت بهداشتی خانوار شامل پودر شوینده ، مایع ظرفشویی ، شامپو ، صابون ، حوله ، مسواک ، خمیردندان ، ناخن گیر و ... برای مصرف سه ماهه خانوارهای 5 نفره است.

گفتنی است استان گلستان مهاجران زیادی از کشورهای افغانستان و همچنین کشورهای آسیای میانه دارد.

کد مطلب 2352187

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