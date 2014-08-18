ستاد شئون مناسبتهای مذهبی اتاق فكر برنامه هاي فرهنگي و ديني است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جليل مختاري نيا صبح امروز در جلسه ستاد شئون شهرستان بيجار اظهار داشت: ستاد شئون يكي از شوراهاي مهم در سطح شهرستان است و به همين دليل تمامي ادارات و سازمان هاي دولتي بايد در راستاي اجرايي كردن مصوبات آن تلاش و همت جدي داشته باشند.

وي به اهمیت برگزاری جلسه ستاد شئون فرهنگی اشاره کرد و افزود: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی اتاق فکر برنامه‌های فرهنگی و مذهبی است و انتظار مي رود كه ادارات و سازمان هاي دولتي ضمن حضور فعال در نشست هاي آن، نسبت به اجرايي كردن مصوبات همت جدي داشته باشند.

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان بيجار با اشاره به رسالت ستاد شئون فرهنگي بيان كرد: مهم‌ترین وظیفه این ستاد جهت دهی، هدایت و نظارت بر برنامه‌های فرهنگی با توجه به هجوم خاموش دشمن با استفاده از تخریب دین باوری مردم است که باید با دقت و ظرافت خاصی انجام شود.

وي با اشاره به در پيش بودن مناسبت هاي مختلف ديني و مذهبي و لزوم برنامه ريزي در خصوص چگونگي برگزاري آن يادآور شد: در آستانه فرا رسیدن سالروز شهادت بنیانگذار مکتب شیعه مراسم سوگواری و سینه زنی در بیجار برگزار می‌شود.

حجت الاسلام مختاري نيا گفت: مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق (ع) در روز شهادت این امام بزرگوار در سطح حسینیه و کلیه مساجد شهرستان با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شود.

حجت الاسلام مختاري نيا ادامه داد: همزمان با سالروز شهادت رئیس مذهب تشیع، امام جعفر صادق(ع) مراسم عزاداری و حرکت دستجات عزادار، سینه‌زنی و زنجیرزنی با حضور مسئولان و روحانیون و همچنين مردم عزادار در سطح شهرستان برگزار می‌شود.

وي یادآور شد: حضور گسترده و پرشور اقشار مختلف مردم بیجار در مناسبات و عزاداری شهادت بنیان گذار مکتب شیعه در سایه هماهنگی، همکاری و تلاش مضاعف فعالان فرهنگی، هیئت های مذهبی و مداحان میسر شده است که امیدواریم این روند همچنان ادامه داشته باشد.

رئس اداره تبليغات اسلامي شهرستان بيجار در پايان سخنان خود بيان كرد: حضور در مناسبت هاي مذهبي و ديني در شهرستان بيجار از سوي اقشار مختلف مردم بسيار پرشور است و به همين دليل برنامه ريزي براي ساماندهي اين حوزه از اهميت زيادي برخوردار است.

در ادامه اين جلسه كه با حضور نمايندگان ادارات و سازمان هاي دولتي عضو برگزار شد، هر كدام از شركت كنندگان و نمايندگان ادارات و سازمان هاي دولتي به بيان گزارشي از اقدامات و برنامه هاي در نظر گرفته شده پرداختند.