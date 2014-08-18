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۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۲۶

شب گذشته انجام شد؛

تظاهرات ضد آل خلیفه در بحرین/مخالفت با اعطای تابعیت به خارجی ها

تظاهرات ضد آل خلیفه در بحرین/مخالفت با اعطای تابعیت به خارجی ها

مردم بحرین شب گذشته با برپایی تظاهراتی علیه رژیم آل خلیفه مخالفت خود را با اعطای تابعیت بیش از اندازه به خارجی ها اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، شهروندان مناطق مختلف بحرین شب گذشته علیه رژیم دیکتاتوری آل خلیفه تظاهرات کردند. معترضین در منطقه "ستره" با سر دادن شعارهایی اعطای تابعیت به خارجی ها را محکوم کردند.

حاضران در این تظاهرات با اعلام اینکه اعطای تابعیت به خارجی ها غیر قابل تحمل است، این اقدام را نقض حقوق شهروندی از سوی رژیم آل خلیفه دانستند.

در منطقه "السنابس" نیز تظاهرات مشابهی برپا شد و معترضین بر ضرورت مقابله با اقدام اخیر رژیم آل خلیفه در سطح داخلی و جهانی تاکید کردند و خواستار تحقیقات فوری درباره این مسئله و محاکمه مسئولان آل خلیفه در دادگاه های بین المللی شدند.

آزادی زندانیان سیاسی که تعداد آنها از 3 هزار نفر فراتر رفته است از دیگر خواسته های معترضین بود. در میان این زندانیان زن و کودک نیز وجود دارد.

کد مطلب 2352203

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