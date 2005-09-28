پوتين از تسليحات راهبردي جديد روسيه خبر داد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از برنامه "ورميا"، شبكه اول تلويزيون اين كشور، پوتين گفت :"ما سيستم‌هاي فوق العاده دقيقي طراحي مي‌كنيم كه عملاً و منجمله در برابر سيستم‌هاي دفاع ضدموشكي آسيب ناپذير هستند".

وي گفت:"اين سيستم‌هاي مافوق صوتي قادرند جهت و ارتفاع حركت خود را تغيير دهند و در برابر سيستم ضدموشكي كه برخي كشورهاي شريك ما مي‌سازند آسيب ناپذير خواهند بود".

همچنين در همين رابطه وزارت دفاع روسيه از آزمايش جديدترين موشك بالستيك دريايي موسوم به "بولاوا" خبر داد كه پرتاب اين موشك در ساعت 22/17 به وقت مسكو از زيردريايي "دميتري دونسكوي" انجام شد و موشك در وقت مقرر به هدف مشروط خود در كامچاتكا اصابت كرد.

شايان ذكر است كه در اواخر آبان سال گذشته نيز پوتين اعلام كرده كه روسيه در سالهاي آتي سيستم جديدي از تسليحات هسته اي به دست خواهد آورد كه بسيار پيشرفته خواهد بود.

پوتين در ادامه گفته است:"ما نه تنها اقدام به آزمايش آخرين مدل سيستمهاي موشكي هسته اي كرده ايم بلكه من مطمئن هستم كه در سالهاي آتي آن را بدست خواهيم آورد".