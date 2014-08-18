مدیران استان اصفهان تمام تسهيلات در نظر گرفته شده براي آزادگان را به روي ميز بياورند

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگرپور استاندار اصفهان همزمان با سالروز بازگشت آزادگان به ميهن اسلامي، با تعدادي از اين عزيزان ملاقات کرد.



استاندار اصفهان اظهار داشت: در 26 مرداد ماه سالروز بازگشت آزادگان قهرمان به ميهن اسلامي كه در سال 1369 اتفاق افتاد، به نوعي بند اسارت گسست.



وي يادآور شد: اين روز، روز شيريني بود كه دل مردم شاد شد اما هم مردم وهم رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) به دليل محروميت آزادگان از ديدارحضرت امام راحل (ره) غصه دار و گريان بودند زيراآن بزرگوار به ياد آزادگان بودند.



زرگرپور تصريح كرد: به اعتقاد من آزادگان، ايثارگران، شهدا و خانواده هاي آنان، مبلغان ارزش هاي انقلاب، مبلغان ايثار و شهادت و خط داران و نگهداران خط امام و خط رهبري هستند.زيرا خط امام ورهبري ،تنها راه نجات نظام و انقلاب و تنها مسير اعتلاي جمهوري اسلامي ايران است.



وي تأكيد كرد: اين عزيزان بايد جايگاه رفيع و ارزشمند خود را همچون گذشته شناخته و در همين راستا به ايفاي وظيفه بپردازند.



مدير ارشد استان اذعان داشت: در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي بعد از بازگشت آزادگان، تسهيلاتي براي اين قشر و جانبازان و خانواده هاي شهدا در نظر گرفته شده است.



وي ادامه داد: اين تسهيلات اگرچه در شأن و مرتبه آنان نيست، ولي در كل مجموعه اي كامل و جامع است براي اينكه تا حدي زحمات اين عزيزان جبران شود.



زرگرپور افزود: اشكالي كه وجود دارد و ايثارگران نيز در ملاقات به آن اشاره نمودند، عدم اجراي برخي از اين قوانين و اهمال و قصور برخي از مديران در اجراي آن است.



وي با اشاره به سخن يكي از آزادگان مبني بر اينكه بخش قابل توجهي از اين قوانين بايگاني شده است، تصريح كرد: اين مسئله نه در شأن آزادگان و نه در شأن جمهوري اسلامي ايران و مديران آن است.



استاندار اصفهان عنوان نمود: از همه مديران دستگاه هاي اجرايي استان مي‌خواهم و انتظار دارم كه قوانين مربوط به اين قشر را بار ديگر مرور نموده و تسهيلات در نظر گرفته شده براي آنان را به روي ميز بياورند.



وي اين عمل را حداقل كار قابل انجام دانست كه مي تواند اين همه تلاش، ‌ايثارگري، خون فشاني و زحمت كه اين قشر براي ميهن عزيز اسلامي و در راستاي آزادگي ملت كشيده اند، به نوعي جبران نمايد.



زرگرپور اظهار داشت: اين حداقل وظيفه است كه برعهده مسئولين ومديران است در صورتيكه ايثارگران و آزادگان بخاطر مناعت طبع و همت والايشان ،به دنبال اين تسهيلات نيستند.



وي با اشاره به فرمايشات مقام معظم فرماندهي كل قوا كه فرمودند"آزادگان به يك سري الماسهاي تراشيده شده تبديل شدند و ابوترابي نمونه بارز وكامل اين ويژگي بود" عنوان کرد: آزادگان كساني هستند كه سعي نمودند در راه انسان هاي كامل گام بردارند.



دكتر زرگرپور با اشاره به آمار قابل توجه شهدا ،جانبازان ،آزادگان وايثارگران استان اصفهان در مقايسه با آمار جمعيت اين استان نسبت به كل كشور اظهار داشت:گنجينه هاي واقعي و مديراث گرانبهاي معنوي استان ،همين ها هستند و من افتخار مي كنم كه چنين ذخاير معنوي ارزشمندي در اين استان وجود دارد.



استاندار اصفهان در پايان سالروز بازگشت آزادگان به ميهن اسلامي را تبريك گفت و ضمن آرزوي توفيق، بهروزي و سلامتي براي اين عزيزان،‌از آنان خواست كه وظيفه مهم خود را در پاسداري از نظام وانقلاب وخط امام و رهبري به خوبي ايفا نمايند.