ضرورت تخصيص اعتبارات لازم براي تكميل طرح هاي هادي توسط دفتر برنامه ريزي استانداري

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدي دوشنبه در بازدید از از پروژه هاي در دست اجراي طرح هادي روستاهاي شهرستان ملكان اظهار داشت: ابلاغ و تخصيص اعتبار لازم برای اجرا و تکمیل طرح هادي درروستاهاي باقيمانده و بهره مندی ساکنان این مناطق ضروری است.

وي در ادامه خاطر نشان شدد: تامين و تخصيص اعتبار لازم ازطرف دفتر برنامه ريزي وبودجه استانداري از مهمترین عواملی است که مي تواند اجراي طرح هادي و مقاوم سازي مسكن را در مناطق روستایي شهرستان هایی مانند ملکان تسريع کند.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اذربایجان شرقی تلاش نمايندگان استان درمجلس شوراي اسلامي و مشاركت همگاني دهياران و اعضاي شوراي اسلامي و خود اهالي روستاييان را از دیگر ضرورت های اجرای این طرح ها دانست و گفت: هدف اصلي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به عنوان یکی از یادگاران رهبر کبیر انقلاب، خدمت به مردم و بويژه روستاييان بوده و در این مسیر نیازمند همراهی سایر دستگاه ها و مسوولان است.

محمدی در پایان تصریح کرد: مردم روستايي از زحمتكش ترين اقشار جامعه و شایسته برخورداری از خدمات بيشتري هستند چرا كه با توسعه يافتن همه جانبه در زمينه عمران وآباداني روستاها شاهد توسعه همه جانبه و چشمگیر در سطح كشور خواهيم بود.

افخمي نماينده مردم ملكان درمجلس شوراي اسلامي نیز در این بازدید فعاليت ها وعملكرد بنياد مسكن شهرستان ملكان در زمينه اجراي طرح هادي ومقاوم سازي مسكن روستايي این منطقه مثبت ارزیابی کرد.

شهروز افخمی ضمن بیان این مطلب خاطر نشان شد: اقدامات بنياد مسكن در سطح روستاهای شهرستان ملکان قابل توجه بوده و اين نهاد توانسته در راستاي رفاه و آسايش مردم روستايي گام های مثبتی برداشته و از مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها جلوگيري کند.