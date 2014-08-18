دارالولایه سیستان میزبان دو شهید گمنام دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمزه دهقان صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) در 31 مرداد ماه سال جاری مردم ولایمتدار سیستان میزبان دو تن از یادگاران دفاع مقدس خواهند بود.

وی افزود: روز جمعه همزمان با برپایی مراسم استقبال و تشییع پیکر مطهر شهیدان گمنام در 22 استان کشورمردم شهرستان نیمروز در سیستان نیز ضمن برگزاری مراسم استقبال در به خاکسپاری دو پیکر شهید دفاع مقدس شرکت خواهند داشت.

وی ادامه داد: پیکر مطهر این شهدای گمنام روز پنج‌شنبه از طریق پرواز تهران ـ زابل وارد استان شده و پس از برگزاری مراسم استقابل و بیعت با آرمان های شهدا و امام شهدا برای تدفین به شهرستان نیمروز منتقل می‌شود.

دهقان با بیان اینکه حضور شهدای گمنام در سراسر استان مایه خیر و برکات معنوی فراوانی برای مردم بوده است افزود: مقبره های شهدای گمنام در حال حاضر مکان های معنوی و پر فیضی برای عاشقان نهضت حسینی و همچنین ایجاد انس و الفت جوانان و نسل جدید با آرمان های این عزیزان و امام شهدا است.

وی افزود: سیستان و بلوچستان در مجموع پذیرای 51 شهید گمنام در 15 نقطه از استان است که یکی از افتخارات آن محسوب می شود.

وی همچنین سربلندی و عزت و افتخار ایران اسلامی را مدیون خون شهدا دانست و گفت: شهدا از خون خود گذشتند تا ما امروز در آرامش و آسایش باشیم و لذا ادامه راه آنها و پاسداشت ارزش های دفاع مقدس از وظایف تمامی آحاد جامعه است.